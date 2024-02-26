Установлены возможные виновники запуска петард на акции в поддержку Украины в Даугавпилсе

По сообщениям в социальных сетях, во время митинга в поддержку Украины, состоявшегося в Даугавпилсе в субботу, 24 февраля, как перед митингом так и во время него провокаторы взрывали петарды.

Как перед митингом в Даугавпилсе, так и во время него провокаторы взрывали петарды - в радиусе 100 метров. Реакция от муниципальной полиции последовала только тогда, когда обратить на это внимание попросили присутствующие. На видео можно услышать, как петарды взрываются в минуту молчания в память о жертвах войны, сообщила в Х организатор митинга Анжелика Литвинович.

Первоначальная информация о лицах, которые могли совершить эти действия, не подтвердилась, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В результате тщательного анализа и расследования полиция выявила других лиц, которые могут быть причастны к этому инциденту. В настоящее время они находятся под следствием.

Начат процесс об административном правонарушении, выясняются обстоятельства и мотивы происшествия.

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