"Мир торгует ненавистью": Илья Лагутенко вернулся с новой музыкой и новым именем

Несколько недель назад в интернете был опубликован первый трек нового проекта WILL LAUT, который прошел незаметно, хотя голос в записи говорил сам за себя. Этот голос почти 30 лет назад поставил на уши буквально весь мир, понимающий русский язык. И хотя в описании проекта WILL LAUT не было ни слова об участии лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, обложка сингла Not The Day скрывала знакомое лицо.