"Мир торгует ненавистью": Илья Лагутенко вернулся с новой музыкой и новым именем

Изначально эта песня входила в магнитальбом МТ "Делай Ю-Ю" 1990 года, который мало кто знал за пределами родного для Лагутенко Владивостока. Но в 1998 году на совершенно невиданной волне успеха тогдашний состав "Мумий Тролль" перепел "Так страшно" для альбома "Шамора. Правда О Мумиях И Троллях 1983-1990". Оригинальный русский текст включал в себя весьма непривычные для музыки Лагутенко мрачные строчки.

Так страшно умирать

Оставь мне хоть глоток

Стакан застывших глаз

Оставь мне пирожок

Такие злые все

И добрый только я

Такой суровый день

Но мы одна семья

Так страшно подводить

Часы заместо глаз

Втихушку проводить

Время в цехе по разделке нас

Мы на поле одном Одной большой лопатой Зароем себя в дом А ну веселее, ребята!

Так страшно умирать

Оставь мне хоть виток

Так жутко умирать

Оставь мне молоток…

В дни пандемии и карантина "Мумий Тролль" возвращался к этой своей нетипичной песне. Атмосфера страха диктовала свои настроения.

Та же мелодия и то же жуткое настроение Илья Лагутенко и Иван Павлов сохранили и в новом прочтении в рамках WILL LAUT. Но вместо рок-н-ролла перед нами кристальная холодная электроника. А текст переродился на английском языке. И смысл его изменился. Если попытаться его пересказать на русском, то очевидны уже совсем иные страхи.