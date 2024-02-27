В ВПК бум, а снарядов Украине все равно не хватает. Почему?

Плановый же бюджет Минобороны Германии остается примерно на прежнем уровне. И именно на этот бюджет будут ориентироваться небольшие военные фирмы, объяснил в интервью DW главный редактор специализированного журнала European Security & Technology Юрген Фишер (Jürgen Fischer).

"Нам срочно нужны заказы", - сказал представитель одной из таких фирм в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, когда речь на ней шла о дефицитах в производстве вооружений.

Совместные предприятия в оборонной сфере

В переговорах на эту тему принимал участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. "Процесс пошел", - удовлетворенно сказал он потом в интервью DW.

На полях конференции Камышин встречался с менеджерами немецких военно-промышленных компаний, чтобы обсудить с ними перспективы создания совместных предприятий. Планы создания в Украине СП с фирмами из стран ЕС анонсировал еще в январе президент Владимир Зеленский в ходе своей поездки по трем странам Балтии и Польше. Киев старается нарастить производство в самой Украине вооружений и боеприпасов - впредь и с помощью западных технологий.

Дмитрий Кулеба (второй справа) и Роберт Хабек (первый слева) на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: DW

На проблемы в производстве вооружений в странах ЕС накладываются те, с которыми сталкивается Украина. На одну из них указал в Мюнхене министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, европейские 155-миллиметровые снаряды часто могут использоваться только для очень специфических артиллерийских систем.