"Хотелось бы видеть больший интерес": Пуданс комментирует желание жителей вступить в Земессардзе

Он сказал, что интерес жителей к вступлению в Земессардзе после вторжения России в Украину сейчас стабилизировался. "С удовольствием увидел бы больший интерес", - добавил Пуданс.

Он также отметил, что в Земессардзе возможно принять больше людей, чем сейчас есть интерес.

Кроме того, молодые люди используют возможность добровольно подать заявку на вступление в Службу государственной обороны, отметил Пуданс. Большая часть молодых людей, подавших заявку добровольно, выбрали 11-месячную службу.

Приказ министра обороны Андриса Спрудса предусматривает, что призыв в Национальные вооруженные силы (НВС) на 11 месяцев в 2025 году будет проводиться дважды, в общей сложности будут призваны 1040 человек - 210 человек в январе и 830 человек в июле.

Кроме того, согласно приказу министра обороны, до 15 июня этого года до 200 человек на добровольной основе должны быть зачислены на пятилетнюю службу в Земессардзе и до 50 человек - на программу подготовки офицеров запаса для студентов университетов и колледжей в военном учебном заведении или подразделении НВС, подав добровольное заявление.

В то же время в приказе говорится, что если по окончании добровольного набора не будет набрано необходимое количество солдат для 11-месячной службы в СГО, то недостающее количество будет восполнено путем случайного отбора, который состоится 17 июля 2024 года.

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