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Латвийская семья с 11 детьми стала "Почетной семьей Европы" 2023 года

Apollo.lv
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Многодетная семья Озолсов.
Многодетная семья Озолсов. Фото: www.elfac.org

Семья Озолсов из Елгавы, в которой растут 11 детей, выбрана "Почетной семьей Европы" 2023 года, сообщается на сайте Конфедерации европейских многодетных семей. 

Старшему сыну Екабу уже 25 лет, а младшему Друвису - 4. В семье еще растут Матис, Марта, Карлис, Анна Мария, Эрнест, Густав, Аустра, Рута и Гриета.

Как указано на сайте конфедерации, дети очень талантливы и увлечены спортом, музыкой и различными видами искусства.

Родители - Байба и Марис - поженились 26 лет назад.

Более двух лет назад, 27 сентября 2021 года, Байба Озола основала Елгавское объединение многодетных семей "Почетные семьи" (Goda ģimenes). Ее супруг Марис уже много лет работает в компании Ruukki Express Jelgava торговым представителем в Земгальском и Курземском регионах и директором магазина.

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