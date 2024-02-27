VDD проводит расследование в связи с возможным нарушением санкций ЕС в Валмиере

22 февраля на нескольких объектах в Валмиере служба провела уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Евросоюза, сообщили агентству LETA в VDD.

Указанные уголовно-процессуальные действия служба провела в рамках уголовного процесса, который был начат 24 ноября 2023 года. Уголовный закон о нарушении санкций предусматривает за такое нарушение лишение свободы сроком до четырех лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

В ходе расследования VDD получила информацию о незаконных действиях, связанных с экспортом квадратной фанеры в Украину. В ходе расследования выяснилось, что из Латвии в Украину с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Киргизии были экспортированы фанерные грузы, произведенные в России и Беларуси.

Сделки, в которых использованы необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

Более подробную информацию VDD сейчас не предоставляет.

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