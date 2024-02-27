Новый Рижский театр покинули пять актеров

Как сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve, JRT покинули молодые актеры так называемого курса Херманиса: Марта Ловиса Янчевска, Эмилс Ралфс, Лолита Курпниеце, а также Матис Озолс и Гердс Лапошка.

Художественный руководитель театра Алвис Херманис комментирует это весьма лаконично: "Комментировать тут нечего. У каждого свои причины - у кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то новые планы, новые задачи. Как и на любое другое рабочее место, сотрудники приходят и уходят".

Ранее сообщалось, что Янчевска сейчас работает в театре "Дайлес", а Курпниеце покинула театр по состоянию здоровья. 31 января актер Матис Озолс провел свой последний день в театре и сейчас находится в Новой Зеландии.

Лапошка же говорит об уходе загадками. "Очень сложно рассказать… Я долго думал, как объяснить зрителю свой уход, и понял, что лучше всего это сделать через призму искусства. Будет моноспектакль, в котором я буду играть на сцене один и расскажу о себе, театре и своем уходе", - делится Гердс и при этом подчеркивает: "Могу сказать только одно - за нашим решением не стоят никакие скандалы или конфликты".

Больше информации в журнале Privātā Dzīve от 27 февраля!

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