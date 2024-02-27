"Полет" Lexus через Приекуле: водителю придется широко открыть кошелек и попрощаться с правами

В понедельник в 14:00 сотрудники Госполиции, патрулируя в Приекуле, заметили, что автомобиль Lexus в месте, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 километров в час, ехал со скоростью 79 километров в час. Стражи порядка включили звуковые и световые сигналы, указав, что автомобилю нужно остановиться, однако водитель умчался по улице Галвена.

Мужчина не реагировал на многократные требования сотрудника полиции остановить машину, совершил маневры поворота и продолжил бегство по дворам многоквартирных домов, пока не был вынужден остановить машину на стоянке. Других нарушений у водителя констатировано не было.

В отношении мужчины возбуждены административные дела за превышение скорости и неповиновение неоднократным или повторным требованиям об остановке транспортного средства лица, уполномоченного проверять водительские документы (бегство).

Согласно закону о дорожном движении превышение скорости наказывается штрафом в размере 80 евро, а бегство - штрафом в размере от 1200 до 2000 евро и лишением водительских прав на пять лет.

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