Макрон не исключил отправки в Украину западных войск. Реакция в мире: от Шольца до Лаврова

"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известный своими прокремлевскими взглядами премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед поездкой в Париж, где высшие чиновники более 20 стран обсуждают пути увеличения помощи Украине, заявил, что некоторые страны рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений об отправке войск в Украину, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

Фицо добавил, что его правительство не планирует предлагать отправить словацкие войска в Украину, но не уточнил, какие страны могут рассмотреть такие соглашения или что именно их войска будут делать в Украине. Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини также заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом в Париж отказался от комментариев, заявив, что лидеры встречаются для обсуждения возможных вариантов, но подчеркнул, что "Чехия определенно не хочет отправлять свои войска в Украину".

Как альянс, НАТО предоставляет Украине только невоенную помощь и поддержку, такую ​​как медикаменты, униформу и зимнее снаряжение, но члены альянса на двусторонней основе или группами отправляют оружие и боеприпасы. Любое решение об отправке войск потребует единогласной поддержки всех членов НАТО.

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