Макрон не исключил отправки в Украину западных войск. Реакция в мире: от Шольца до Лаврова

Французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о последующих шагах по поддержке Украины, а также заявил, что для достижения победы над РФ не исключена отправка в страну западных сухопутных войск. Это заявление прокомментировали политики по всему миру.
После своего заявления Макрон подчеркнул, что у стран альянса пока нет консенсуса по этому вопросу.
Высказывание главы Франции прокомментировали по всему миру.
НАТО не планирует отправлять войска в Украину, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг журналистам Associated Press. "НАТО предоставляет Украине беспрецедентную поддержку. Мы делаем это с 2014 года, а после полномасштабного вторжения увеличили усилия. Но планов отправки боевых войск на украинскую территорию нет", - сказал он, отметив, что "агрессивная война РФ против Украины нарушает международное право", и Украина имеет право на самооборону. "Мы же имеем право поддержать украинцев в отстаивании этого права", - добавил он.
"Федеративная республика Германии не рассматривает отправку войск на поле боя", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"[Заявления Макрона] в первую очередь демонстрируют, что в Европе полностью осознают, какие риски представляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия", - сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сказал, что если войска альянса отправят в Украину, прямой конфликт России с НАТО будет неизбежен.
"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Известный своими прокремлевскими взглядами премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед поездкой в Париж, где высшие чиновники более 20 стран обсуждают пути увеличения помощи Украине, заявил, что некоторые страны рассматривают возможность заключения двусторонних соглашений об отправке войск в Украину, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.
Фицо добавил, что его правительство не планирует предлагать отправить словацкие войска в Украину, но не уточнил, какие страны могут рассмотреть такие соглашения или что именно их войска будут делать в Украине. Спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини также заявил, что Словакия не будет отправлять войска в Украину.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед отъездом в Париж отказался от комментариев, заявив, что лидеры встречаются для обсуждения возможных вариантов, но подчеркнул, что "Чехия определенно не хочет отправлять свои войска в Украину".
Как альянс, НАТО предоставляет Украине только невоенную помощь и поддержку, такую как медикаменты, униформу и зимнее снаряжение, но члены альянса на двусторонней основе или группами отправляют оружие и боеприпасы. Любое решение об отправке войск потребует единогласной поддержки всех членов НАТО.
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