"У каунасской арены Zalgiris есть четкая гражданская и ценностная позиция - мы решительно поддерживаем Украину. Вместе с организаторами мероприятия мы со вчерашнего вечера выясняли ситуацию, но, как мы и сообщили вчера в социальном пространстве, наша позиция остается твердой - концерт должен быть отменен", - сказал для пресс-релиза менеджер арены Zalgiris по организации мероприятий Мантас Вядрикас.

"Мы приняли совместное решение с организаторами мероприятия Medusa Concert отменить концерт. Этим решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других артистов, планирующих мероприятия в Литве, что мы не потерпим сообщений в поддержку страны-агрессора", - сказал Вядрикас.

По его словам, арена сожалеет о сложившейся ситуации. Арена подчеркивает, что организаторы мероприятия также понесут убытки.

Ekrānuzņēmums no soctīkla "Instagram". Фото: 15min.lt

Руководитель Medusa Concert Ремигиюс Кнабикас подчеркнул, что после того, как во вторник вечером в социальных сетях появилось "неоднозначное видео певицы LP", организаторы немедленно связались с менеджерами певицы и попросили объяснить ситуацию.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что Medusa Concert решительно осуждает российскую агрессию и всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Украину. Все сотрудники нашего агентства, как и вся Литва, всей душой поддерживают разрушаемую войной страну и ее героев, поэтому распространившееся в интернете видео смутило и возмутило нас так же, как и других людей в Литве", - говорит организатор.

Однако за несколько часов до этого он заявил порталу tv3.lt, что оснований для отмены концерта нет, заявив, что действия певицы случились "не в то время и не в том месте", однако американцы "оторваны от нашей ситуации и не понимают ее".

Информация о возврате билетов будет обнародована в ближайшее время.

Лаура Перголицци родилась в 1981 году в итало-американской семье и на данный момент выпустила семь полноформатных альбомов и три малоформатных альбома (EP) под сценическим псевдонимом LP. Она также написала песни для других музыкантов, таких как Шер, Рианна, Backstreet Boys, Леона Люси, Милена Фармер, Селин Дион и Кристина Агилера.

После полномасштабного вторжения России в Украину LP неоднократно выражала поддержку Украине, демонстрируя на сцене украинский флаг.

LP выступала в Риге в 2017 и 2022 годах.

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