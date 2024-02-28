Тяжелые цифры. Как украинцы принимают данные о потерях ВСУ

Данные о потерях - не тайна

Бурной дискуссии предшествовал год информационного вакуума, который руководство государства и армии старательно поддерживало вокруг чувствительной темы. "Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных", - не вдаваясь в объяснения, отвечал Зеленский на вопросы журналистов в мае 2023 года.

Впрочем, с юридической точки зрения, данные о потерях армии в Украине никогда не были государственной тайной - по крайней мере, они не входят в соответствующий перечень засекреченных сведений, охраняемых законом. До начала полномасштабного вторжения и даже в первые его дни командование АТО/ООС обнародовало точное количество погибших ежедневно.

В отдельные дни в начале вторжения ВСУ теряли по 100-200 военнослужащих в день. На фото - разбитая российская военная техника в Буче Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance

Но шокирующие потери первых недель войны угрожали существенно подорвать моральный дух украинского сопротивления, поэтому военно-политическое командование все реже и реже упоминало конкретные цифры. Их обнародование дает противнику дополнительную информацию для оценки ситуации на фронте и может навредить ВСУ, объясняла еще в сентябре 2022 года тогдашняя заместительница министра обороны Анна Маляр.

На тот момент, по ее словам, погибло уже "чуть более 9 тысяч" украинских военнослужащих. В декабре того же года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил о диапазоне в 10-13 тысяч павших. До сих пор это были последние данные, обнародованные представителями власти.