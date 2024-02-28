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Тяжелые цифры. Как украинцы принимают данные о потерях ВСУ

Deutsche Welle
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Могилы погибших украинских военных на кладбище в Харькове
Могилы погибших украинских военных на кладбище в Харькове Фото: SERGEY BOBOK/AFP

На войне, развязанной Россией против Украины, погибла уже 31 тысяча украинских военнослужащих, утверждает президент Владимир Зеленский. Почему эти новые данные ставят под сомнение, разбиралась DW.

Подводя 25 февраля итоги двух лет войны с РФ, президент Украины Владимир Зеленский впервые за много месяцев нарушил молчание вокруг темы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Я не знаю, имею ли я право, - взял он драматическую паузу после вопроса журналиста, и, в конце концов, сказал, - 31 тысяча военных погибла на этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как врет Путин, но каждая эта цифра - большая потеря для нас". Заверив, что в российской армии погибших в шесть раз больше, Зеленский, впрочем, не стал сообщать другие данные о потерях. Общее количество раненых, по его мнению, раскроет противнику ситуацию на поле боя, а информация о пропавших без вести постоянно уточняется.

Объявленные данные сразу стали главной темой для обсуждения в телеэфирах и соцсетях. Одни называли число погибших ошеломляюще большим, другие - успокаивающе низким. Общее количество начали сравнивать с отрывочными данными по отдельным городам, статистикой персонала частных компаний или павшими в конкретных подразделениях. А сопредседательница фракции оппозиционной "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирина Геращенко даже попрекнула верховного главнокомандующего почти в десять раз меньшим количеством погибших военных в 2014-2021 годах. Правда, потом удалила пост и извинилась за неуместное сравнение.

Данные о потерях - не тайна

Бурной дискуссии предшествовал год информационного вакуума, который руководство государства и армии старательно поддерживало вокруг чувствительной темы. "Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных", - не вдаваясь в объяснения, отвечал Зеленский на вопросы журналистов в мае 2023 года.

Впрочем, с юридической точки зрения, данные о потерях армии в Украине никогда не были государственной тайной - по крайней мере, они не входят в соответствующий перечень засекреченных сведений, охраняемых законом. До начала полномасштабного вторжения и даже в первые его дни командование АТО/ООС обнародовало точное количество погибших ежедневно.

В отдельные дни в начале вторжения ВСУ теряли по 100-200 военнослужащих в день. На фото - разбитая российская военная техника в Буче
В отдельные дни в начале вторжения ВСУ теряли по 100-200 военнослужащих в день. На фото - разбитая российская военная техника в Буче Фото: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance

Но шокирующие потери первых недель войны угрожали существенно подорвать моральный дух украинского сопротивления, поэтому военно-политическое командование все реже и реже упоминало конкретные цифры. Их обнародование дает противнику дополнительную информацию для оценки ситуации на фронте и может навредить ВСУ, объясняла еще в сентябре 2022 года тогдашняя заместительница министра обороны Анна Маляр.

На тот момент, по ее словам, погибло уже "чуть более 9 тысяч" украинских военнослужащих. В декабре того же года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил о диапазоне в 10-13 тысяч павших. До сих пор это были последние данные, обнародованные представителями власти.

Зато в течение 2023 года украинские потери неоднократно называли в западных СМИ. Так, ссылаясь на утечки документов американской разведки, информагентство Reuters в мае 2023 года писало о 15,5 - 17,5 тысяч погибших и 109-113 тысяч раненых. В августе The New York Times оценивали потери ВСУ в районе 70 тысяч убитыми и 100-120 тысяч ранеными, а в октябре журнал Time писал уже о 100 тысячах погибших. Военные командиры, члены правительства и чиновники из Офиса президента каждый раз опровергали такие оценки.

Страх перед неизвестным

Если, засекречивая потери, руководство государства стремилось уберечь украинцев от депрессии и разочарования, то этой зимой достигло совершенно противоположного результата, считает первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук из оппозиционной фракции "Голос". "Объявление планов полумиллионного призыва и обсуждение противоречивых изменений в мобилизационное законодательство на фоне отсутствия официальных данных о погибших и раненых вызвали панический страх украинцев перед военной службой как перед неизбежной гибелью", - объясняет он DW.

Закрытость статистики потерь заставляет украинцев бояться армии. На фото - похороны погибшего солдата
Закрытость статистики потерь заставляет украинцев бояться армии. На фото - похороны погибшего солдата Фото: Alexander Nemenov/Getty Images/AFP

"Когда вы идете по улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу цифру меньше 100 тысяч. А наши потери намного меньше", - обосновывал в январе 2024 года необходимость наконец раскрыть данные глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в состав которого он входит, регулярно заслушивает отчеты командования ВСУ о потерях - впрочем, в закрытом режиме.

"Мы сами не имели права раскрывать, но Генштаб нам называл то же количество погибших, которое объявил и президент", - говорит DW еще один представитель партии "Слуга народа" в комитете Федор Вениславский. То же утверждает и Марьяна Безуглая, которая до сих пор занимает должность заместительницы председателя комитета, несмотря на выход из пропрезидентской фракции. "Это списки, в которых каждый подтвержден", - объясняет она на своей странице в Facebook, где многие ставят под сомнение правдивость объявленных президентом данных.

Такое недоверие - ожидаемый результат информполитики Офиса президента, нацеленной на поддержку мгновенного "позитива" вместо постоянного честного разговора о войне, считает Андрей Осадчук. "В конце концов, 31 тысяча погибших - это большая драма и горе. Но без данных о динамике, вне контекста других показателей армии эти цифры мало о чем расскажут гражданам", - рассуждает депутат.

Что известно из открытых источников

Заместитель директора Национального военно-исторического музея по научной работе Ярослав Тинченко - один из немногих гражданских, кто вот уже почти 10 лет отслеживает как динамику, так и структуру военных потерь. Вместе с командой единомышленников он с 2014 года наполняет "Книгу памяти павших за Украину" - поименный онлайн-перечень погибших и умерших на войне военнослужащих, силовиков и бойцов добровольческих формирований.

Авторы сайта опираются исключительно на открытые данные: опубликованные указы президента о посмертном награждении, некрологи в СМИ и соцсетях, репортажи с похорон, памятные страницы госорганов и тому подобные сообщения. С февраля 2022 года списки павших публикуют с опозданием более чем на год.

Стена памяти у Свято-Михайловского монастыря в Киеве создана на основе списков Ярослава Тинченко
Стена памяти у Свято-Михайловского монастыря в Киеве создана на основе списков Ярослава Тинченко Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Чтобы опровергнуть сообщения западных СМИ о завышенных, по его мнению, потерях ВСУ, Тинченко в ноябре прошлого года раскрыл актуальные данные: проект поименно установил 24 500 погибших и умерших военных с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы не претендуем на то, что сообществом обработаны абсолютно все сообщения о погибших. Но считаем, что установили не менее 70 процентов", - объясняет Тинченко DW. По таким подсчетам, количество смертей в боевых и небоевых условиях на середину ноября должно было бы составлять до 35 тысяч.

Еще один проект, опирающийся на открытые данные, - UALosses - публикует списки павших украинских военных с последнего дня 2023 года. Сейчас на нем поименно и со ссылками на источники перечислены 42 152 павших за период с 24 февраля 2022 по 25 февраля 2024 года. Объявленное президентом Зеленским количество погибших, авторы ресурса, сохраняющие анонимность, назвали ложным. Однако Ярослав Тинченко не видит противоречий в данных.

Дело в том, что 31 тысяча павших, о которых говорит Зеленский - исключительно погибшие в бою и умершие от ранений. Тогда как открытые источники "Книги памяти" и UALosses, такие как некрологи, охватывают еще и случаи небоевых смертей военнослужащих - от болезней, ДТП, самоубийств или даже убийств. Их количество может достигать трети от боевых - то есть около 10 тысяч, в случае с данными президента, утверждает Тинченко, ссылаясь на статистику предыдущих лет. "Поэтому на самом деле и президент, и UALosses имеют в виду примерно то же количество боевых и небоевых смертей - в пределах 40-42 тысяч. Это соответствует и нашим оценкам", - говорит историк.

Путаница в учете потерь

Скрывать данные о потерях на современной войне - бесполезно, считает Тинченко: стороны могут считать павших на поле боя с помощью дронов, утечки в штабах неизбежны, а ежедневные похороны военных в тылу видят не только очевидцы, но и пользователи соцсетей. "При этом любую картину смерти человек обычно воспринимает со значительным преувеличением - будь то количество трупов в морге или новые могилы на кладбище", - поясняет эксперт.

Едва ли не главным аргументом против регулярного обнародования военных потерь он считает сложную систему их учета. Традиционно армейские штабы разделяют потери по двум направлениям: на боевые и небоевые, а также на безвозвратные и временные.

Боевыми безвозвратными потерями считаются убитые на поле боя, умершие от ранений или уволенные из-за них из рядов армии, пленные и умершие в плену. Боевыми временными - раненые, контуженные, отправленные на лечение или в оздоровительный отпуск. К небоевым безвозвратным потерям относятся умершие в результате болезней, несчастных случаев, суицидов, ДТП, неосторожного обращения с оружием и тому подобное.

Впрочем, Минобороны и армейское командование так и не смогло растолковать украинскому обществу разницу в этих показателях. Яркий пример - сводки Генштаба ВСУ, где ежедневно упоминаются общие потери российской армии. Несмотря на то, что эти данные охватывают как павших, так и раненых, пропавших без вести, пленных, украинские СМИ часто подают их исключительно как убитых. Сейчас эта ошибка стала еще одним поводом для сомнения в объявленных Зеленским данных - общее число российских потерь от Генштаба ВСУ (412,4 тысячи) превышает количество погибших украинских военнослужащих в 13 раз, а не в шесть.

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