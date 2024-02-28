26 февраля прошел телемост Даугавпилс - Харьков

"Против кракена нужно бороться гурьбой", — сказал Егор Ярцев, украинец, во время прямой линии между латвийским Даугавпилсом и украинским Харьковом. Города находятся в 1 235,5 км друг от друга, но являются побратимами.
Под словом "кракен" Егор имеет в виду Россию, которая два года назад пришла с войной в Украину. Этими словами он отметил, как важна для украинцев поддержка стран Европы, в том числе и жителей Латвии, пишет "Чайка".
Телемост прошел 26 февраля в офисе общественной организации New East в Даугавпилсе. Его организаторы - общество "Русский голос для Латвии" и харьковская радиостанция "Накипiло" ("Накипело").
Люди из двух городов-побратимов поговорили о войне в Украине и том, как она повлияла на их жизнь.
Харьковчане рассказали, почему не уехали в другой город или страну, и о том, что им помогает не терять надежду. Даугавпилчан волновал вопрос раскола общества из-за языка и неоднозначной позиции некоторых горожан в отношении войны. Они хотели понять, что им делать и как бороться с российской пропагандой. Главный вывод - "У нас еще есть время".
Этот телемост также показал, что украинцам нужна и важна не только гуманитарная и военная помощь, но также и моральная поддержка.
"Митинги в Европе с нашими флагами мотивируют, восхищают и очень поддерживают. Огромное спасибо, что вы поддерживаете нас и не безразличны к нам и нашим судьбам. Это очень важно", - сказала харьковчанка и волонтер Анна Гин.
Галерея: Даугавпилчане на прямой линии с жителями Харькова. 26 февраля 2024 года.
Этот телемост - важный жест и для Даугавпилса, ведь таким образом, он показывает солидарность жителей города с народом Украины.
Из Даугавпилса в телемосте участвовали представители "Русского голос для Латвии" - Борис Линникофф и Лариса Янина, представители New East - Алина Хачетлова, Эдуард Бельников и Марина Иванова. Еще участвовали главный редактор "Чайки" Инна Плавока и журналист "Чайки" Анастасия Шубина, а также актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов, журналист Сергей Кузнецов и украинка Вероника Козловская, приехавшая в Даугавпилс из Мариуполя после начала вторжения России в Украину.
По ту сторону экрана, в студии харьковской радиостанции "Накипiло" ("Накипело"), были жители Харькова:
- Егор Ярцев, житель Харькова,
- в прошлом журналист, публицист, ныне волонтер Анна Гин,
- 20-летняя студентка-художница Александра Зверлинг,
- молодой актер Евгений Куприанов,
- 22-летняя журналистка "Накипело" Анна Мясникова.
Модерировал разговор еще один харьковчанин - Виктор Пичугин. Также в Харькове на момент разговора находились представители "Русского голоса для Латвии" Мартин Левушкан и Сергей Калинин. Сергей Калинин, сооснователь общества "Русский голос для Латвии", организовывал в Даугавпилсе встречу с жителями Харькова, которые сейчас живут в Латвии. Она проходила в Музее Ротко 6 декабря 2023 года.
Мероприятие проходило в закрытом формате, но в ближайшее время на станице "Русского голоса для Латвии" в Facebook появится запись телемоста в формате видео.
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