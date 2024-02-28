Ср, 28.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

26 февраля прошел телемост Даугавпилс - Харьков

Chayka.lv Анастасия Шубина
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Даугавпилчане на прямой линии с жителями Харькова. 26 февраля 2024 года.
Даугавпилчане на прямой линии с жителями Харькова. 26 февраля 2024 года. Фото: Андрей Биндер

"Против кракена нужно бороться гурьбой", — сказал Егор Ярцев, украинец, во время прямой линии между латвийским Даугавпилсом и украинским Харьковом. Города находятся в 1 235,5 км друг от друга, но являются побратимами.

Под словом "кракен" Егор имеет в виду Россию, которая два года назад пришла с войной в Украину. Этими словами он отметил, как важна для украинцев поддержка стран Европы, в том числе и жителей Латвии, пишет "Чайка".

Телемост прошел 26 февраля в офисе общественной организации New East в Даугавпилсе. Его организаторы - общество "Русский голос для Латвии" и харьковская радиостанция "Накипiло" ("Накипело").

Люди из двух городов-побратимов поговорили о войне в Украине и том, как она повлияла на их жизнь.

Харьковчане рассказали, почему не уехали в другой город или страну, и о том, что им помогает не терять надежду. Даугавпилчан волновал вопрос раскола общества из-за языка и неоднозначной позиции некоторых горожан в отношении войны. Они хотели понять, что им делать и как бороться с российской пропагандой. Главный вывод - "У нас еще есть время".

Этот телемост также показал, что украинцам нужна и важна не только гуманитарная и военная помощь, но также и моральная поддержка.

"Митинги в Европе с нашими флагами мотивируют, восхищают и очень поддерживают. Огромное спасибо, что вы поддерживаете нас и не безразличны к нам и нашим судьбам. Это очень важно", - сказала харьковчанка и волонтер Анна Гин.

Галерея: Даугавпилчане на прямой линии с жителями Харькова. 26 февраля 2024 года.

Этот телемост - важный жест и для Даугавпилса, ведь таким образом, он показывает солидарность жителей города с народом Украины.

Из Даугавпилса в телемосте участвовали представители "Русского голос для Латвии" - Борис Линникофф и Лариса Янина, представители New East - Алина Хачетлова, Эдуард Бельников и Марина Иванова. Еще участвовали главный редактор "Чайки" Инна Плавока и журналист "Чайки" Анастасия Шубина, а также актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов, журналист Сергей Кузнецов и украинка Вероника Козловская, приехавшая в Даугавпилс из Мариуполя после начала вторжения России в Украину.

По ту сторону экрана, в студии харьковской радиостанции "Накипiло" ("Накипело"), были жители Харькова: 

  • Егор Ярцев, житель Харькова,
  • в прошлом журналист, публицист, ныне волонтер Анна Гин,
  • 20-летняя студентка-художница Александра Зверлинг,
  • молодой актер Евгений Куприанов,
  • 22-летняя журналистка "Накипело" Анна Мясникова.

Модерировал разговор еще один харьковчанин - Виктор Пичугин. Также в Харькове на момент разговора находились представители "Русского голоса для Латвии" Мартин Левушкан и Сергей Калинин. Сергей Калинин, сооснователь общества "Русский голос для Латвии", организовывал в Даугавпилсе встречу с жителями Харькова, которые сейчас живут в Латвии. Она проходила в Музее Ротко 6 декабря 2023 года.

Мероприятие проходило в закрытом формате, но в ближайшее время на станице "Русского голоса для Латвии" в Facebook появится запись телемоста в формате видео.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх