26 февраля прошел телемост Даугавпилс - Харьков

Под словом "кракен" Егор имеет в виду Россию, которая два года назад пришла с войной в Украину. Этими словами он отметил, как важна для украинцев поддержка стран Европы, в том числе и жителей Латвии, пишет "Чайка".

Телемост прошел 26 февраля в офисе общественной организации New East в Даугавпилсе. Его организаторы - общество "Русский голос для Латвии" и харьковская радиостанция "Накипiло" ("Накипело").

Люди из двух городов-побратимов поговорили о войне в Украине и том, как она повлияла на их жизнь.

Харьковчане рассказали, почему не уехали в другой город или страну, и о том, что им помогает не терять надежду. Даугавпилчан волновал вопрос раскола общества из-за языка и неоднозначной позиции некоторых горожан в отношении войны. Они хотели понять, что им делать и как бороться с российской пропагандой. Главный вывод - "У нас еще есть время".

Этот телемост также показал, что украинцам нужна и важна не только гуманитарная и военная помощь, но также и моральная поддержка.