Из 280 молодых людей, которым были разосланы повестки в Службу государственной обороны, готовность прийти на медицинское обследование выразили 168, что составляет чуть больше половины призывников, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Только половина призывников ответила на повестки. Что ждет тех, кто игнорирует службу в армии?
К призывникам обращались посредством заказных писем по почте или по электронным адресам. Имена некоторых потенциальных солдат даже публиковались в Latvijas Vēstnesis, если с ними возникали трудности.
Министерство неоднократно отправляло письма тем, кто еще не дал ответа.
Если с призывниками так и не получится связаться, не исключено, что будет применена юридическая ответственность за уклонение от службы в армии.
Военный аналитик Мартиньш Вердиньш уверен, что такое количество ответов относительно хорошее, потому что, например, в свое время, когда возобновилась подготовка солдат запаса, ответов было гораздо меньше.
Подробнее смотрите в сюжете!
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!