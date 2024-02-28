Видео ⟩ Только половина призывников ответила на повестки. Что ждет тех, кто игнорирует службу в армии?

К призывникам обращались посредством заказных писем по почте или по электронным адресам. Имена некоторых потенциальных солдат даже публиковались в Latvijas Vēstnesis, если с ними возникали трудности.

Министерство неоднократно отправляло письма тем, кто еще не дал ответа.

Если с призывниками так и не получится связаться, не исключено, что будет применена юридическая ответственность за уклонение от службы в армии.

Военный аналитик Мартиньш Вердиньш уверен, что такое количество ответов относительно хорошее, потому что, например, в свое время, когда возобновилась подготовка солдат запаса, ответов было гораздо меньше.

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Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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