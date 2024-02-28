В начале февраля в Куединском районе Литвы произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девятнадцатилетняя девушка. Порталу 15min удалось поговорить со свидетельницей аварии, которая видела трагедию своими глазами.
Трагическое ДТП произошло утром 13 февраля на трассе Йосвайняй - Кедайняй недалеко от села Шиленай.
Полиция Литвы сообщила, что произошло столкновение грузовика Scania и легкового автомобиля BMW X1. В автокатастрофе погибла 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем BMW.