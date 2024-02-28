В Риге возобновит движение 5-й трамвай. Изменились название и места остановок

Одновременно будет закрыт маршрут автобуса № 5Т.

При возобновлении движения трамвая будет восстановлено также ранее действовавшее расписание и количество рейсов: 114 рейсов в будние дни и 68 рейсов в выходные.

Также были изменены количество и расположение нескольких остановок.

Остановки Dārza iela и Eiženijas iela объединены и перенесены в обе стороны. Остановкам присвоено новое название - Pulka sēta.

Название остановки Saldus iela в направлении из Милгрависа останется неизменным, а остановка Slokas iela будет переименована в Saldus iela. Изменено расположение обеих остановок.

Остановки Buļļu iela (в обоих направлениях), Lilijas iela (в направлении из Милгрависа) и Bēnes iela (в направлении из Ильгюциемса) объединены, и в новом месте автобусные остановки получили название Buļļu iela.

На конечной трамвайной остановке в Ильгюциемсе построены отдельные остановки для посадки и высадки пассажиров, обе остановки будут называться Iļģuciems.

Как сообщалось, во время строительных работ трамвай курсировал по маршруту Иманта - Милгравис, но на участке от конечного пункта Iļģuciems до Юрмалас гатве был организован автобусный маршрут № 5Т Ильгюциемс - Ботанический сад, а трамвайное движение на этом участке было закрыто.

В Риге адаптацию инфраструктуры трамвая 5-го маршрута для низкопольных трамваев осуществляет компания A.C.B..

Строительные работы софинансировались из средств Фонда сплочения Европейского союза.

Помимо реконструкции инфраструктуры трамвая 5-го маршрута, планируется также адаптировать инфраструктуру трамвая 7-го маршрута к параметрам низкопольного трамвая на участке от улицы Централтиргус до конечного пункта Ķengarags, а также реконструировать пересечение набережной 11 Ноября и улицы 13 Января.

Общая стоимость проекта запланирована на уровне 55,2 миллиона евро, а софинансирование Фонда сплочения составит 85% от расходов проекта, или 38,78 миллиона евро.

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