В Риге возобновит движение 5-й трамвай. Изменились название и места остановок

Со среды, 28 февраля, в Риге будет возобновлено движение 5-го трамвая по маршруту Ильгюциемс - Милгравис. Об этом сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Одновременно будет закрыт маршрут автобуса № 5Т.
При возобновлении движения трамвая будет восстановлено также ранее действовавшее расписание и количество рейсов: 114 рейсов в будние дни и 68 рейсов в выходные.
Также были изменены количество и расположение нескольких остановок.
Остановки Dārza iela и Eiženijas iela объединены и перенесены в обе стороны. Остановкам присвоено новое название - Pulka sēta.
Название остановки Saldus iela в направлении из Милгрависа останется неизменным, а остановка Slokas iela будет переименована в Saldus iela. Изменено расположение обеих остановок.
Остановки Buļļu iela (в обоих направлениях), Lilijas iela (в направлении из Милгрависа) и Bēnes iela (в направлении из Ильгюциемса) объединены, и в новом месте автобусные остановки получили название Buļļu iela.
На конечной трамвайной остановке в Ильгюциемсе построены отдельные остановки для посадки и высадки пассажиров, обе остановки будут называться Iļģuciems.
Как сообщалось, во время строительных работ трамвай курсировал по маршруту Иманта - Милгравис, но на участке от конечного пункта Iļģuciems до Юрмалас гатве был организован автобусный маршрут № 5Т Ильгюциемс - Ботанический сад, а трамвайное движение на этом участке было закрыто.
В Риге адаптацию инфраструктуры трамвая 5-го маршрута для низкопольных трамваев осуществляет компания A.C.B..
Строительные работы софинансировались из средств Фонда сплочения Европейского союза.
Помимо реконструкции инфраструктуры трамвая 5-го маршрута, планируется также адаптировать инфраструктуру трамвая 7-го маршрута к параметрам низкопольного трамвая на участке от улицы Централтиргус до конечного пункта Ķengarags, а также реконструировать пересечение набережной 11 Ноября и улицы 13 Января.
Общая стоимость проекта запланирована на уровне 55,2 миллиона евро, а софинансирование Фонда сплочения составит 85% от расходов проекта, или 38,78 миллиона евро.
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