Растет обеспокоенность по поводу эскалации в Приднестровье

В истории региона таких съездов было всего шесть, причем последний был в 2006 году, когда депутаты объявили референдум по вопросу интеграции в Россию. Тогда, в ходе голосования предложение было поддержано.

Правительство Молдовы и западные страны опасаются, что приднестровские депутаты могут возобновить требование о присоединении к РФ, учитывая наступление России на соседнюю Украину.

О целях съезда официальные лица Приднестровья высказались сдержанно.

Верховный совет Приднестровья заявил, что депутаты обсудят "политическую и социально-экономическую ситуацию" в Приднестровье на фоне "давления" со стороны Молдовы.

Местный оппозиционный политик Геннадий Чорба допускает, что депутаты, вероятно, попросят присоединить регион к России за день до ежегодного обращения российского диктатора Владимира Путина к депутатам своей страны.

На прошлой неделе Министерство обороны России обвинило Украину, не предоставив никаких доказательств, в планировании вторжения в Приднестровье.

В Приднестровье постоянно дислоцируются 1500 российских солдат. Москва называет их присутствие "миротворческой" миссией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!