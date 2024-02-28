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Растет обеспокоенность по поводу эскалации в Приднестровье

rus.tvnet.lv
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Молдова
Молдова Фото: AFP/SCANPIX

В среду, 28 февраля, в Приднестровье - сепаратистом регионе Молдовы - проходит съезд депутатов всех уровней на фоне растущих опасений, что Приднестровье может стать еще одним очагом напряженности в конфликте Москвы с Украиной.

В истории региона таких съездов было всего шесть, причем последний был в 2006 году, когда депутаты объявили референдум по вопросу интеграции в Россию. Тогда, в ходе голосования предложение было поддержано.

Правительство Молдовы и западные страны опасаются, что приднестровские депутаты могут возобновить требование о присоединении к РФ, учитывая наступление России на соседнюю Украину.

О целях съезда официальные лица Приднестровья высказались сдержанно.

Верховный совет Приднестровья заявил, что депутаты обсудят "политическую и социально-экономическую ситуацию" в Приднестровье на фоне "давления" со стороны Молдовы.

Местный оппозиционный политик Геннадий Чорба допускает, что депутаты, вероятно, попросят присоединить регион к России за день до ежегодного обращения российского диктатора Владимира Путина к депутатам своей страны.

На прошлой неделе Министерство обороны России обвинило Украину, не предоставив никаких доказательств, в планировании вторжения в Приднестровье.

В Приднестровье постоянно дислоцируются 1500 российских солдат. Москва называет их присутствие "миротворческой" миссией.

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