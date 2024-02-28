Видео ⟩ Из-за пожара отец девяти детей лишился единственного источника дохода

Пожарным удалось спасти дом, который уже начал нагреваться от жары. Семья успела эвакуироваться из своих спален. В результате пожара никто не пострадал.

В ангаре несколько лет назад был организован производственный цех и запущен бизнес. Семья собрала последние средства на покупку оборудования для переработки специй. Однако отец девяти детей допустил роковую ошибку в процессе строительства.

Организация Pēc ugunsgrēka открыла благотворительный счет для поддержки семьи. При звонке на номер 90203909 на начало работ по реконструкции ангара будет выделено 1,50 евро, а при звонке на номер 90006860 будет зачислено 4,27 евро.

Если у жителей есть неиспользованные строительные материалы, которые можно пожертвовать, то можно позвонить отцу семейства Зиедонису по телефону 28718031.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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