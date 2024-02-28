За год на медиков было подано 12 жалоб за плохое знание латышского

А за первые два месяца этого года в VVC поступило пять обращений о возможных нарушениях со стороны медицинского персонала.

Однако пока сложно судить, увеличилось или уменьшилось количество заявлений, сказала руководитель департамента языкового контроля VVC Мадара Рэке.

Чаще всего жалобы поступали на медсестер. Заявители указывали на невозможность получения качественных медицинских услуг из-за незнания медицинским персоналом государственного языка.

При получении информации о возможном нарушении в сфере использования государственного языка VVC проводит проверку, в ходе которой оценивается соответствие использования государственного языка требованиям, указанным в нормативных актах. VVC также проводит проверки по собственной инициативе.

В прошлом году четыре врача и 40 медицинских сестер были оштрафованы в административном порядке за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения своих профессиональных и служебных обязанностей.

За неиспользование государственного языка работнику грозит предупреждение или штраф от 35 до 700 евро.

Однако VVC не собирает данные о том, были ли применены штрафы к лицам на основании полученной информации. Часто в представленных материалах в качестве возможного нарушителя указывается более одного человека. Если сотрудник VVC обнаружит, что не все упомянутые лица нарушили Закон о государственном языке, это вряд ли означает, что "представленные материалы подтвердились", - пояснила Мадара Рэке.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Хосам Абу Мери призвал уделять больше внимания использованию государственного языка в больницах, подняв вопрос об условиях труда в медицинских учреждениях.

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