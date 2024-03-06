Липину интересно ⟩ Министр запрещает голосовать на "выборах Путина" в Латвии?

Одним из аргументов в пользу высказываний Либини-Эгнере может послужить тот факт, что в Латвии обычно голосуют за Путина. Так, например, в 2018 году, по данным программы "Сегодня вечером" LTV7, за него проголосовало 94,4% пришедших на участки в Латвии.

Но!

Во-первых, а с каких пор мы верим официальным данным российской ЦИК? Фальсификации для нее - дело привычное, так что я бы не был так уверен, что 94,4% - это правдивая доля.

Во-вторых, 94,4% - это все-таки не 100%. Значит, и утверждать, что все голосующие на "выборах" поддерживают действующую власть, нельзя. А узнать, как именно заполнил бюллетень человек, невозможно.

Ну и в-третьих, очевидно, что в этом году голосующих против Путина (или портящих бюллетень) будет больше. В Латвию приехали спасающиеся от режима россияне, полномасштабное вторжение в Украину и убийство Навального повысили протестные настроения, а ведущие оппозиционеры сейчас куда активнее призывают все-таки прийти на "выборы" и проголосовать против Путина.

Поэтому да, разумеется, очень многие приходящие на "выборы" россияне, в том числе и в Латвии, поддерживают Путина, его политику и его действия. Но далеко не все. И утверждение, что сам факт участия в "выборах" - это действие, направленное против Украины и Латвии - мягко говоря, не соответствует истине.

Так что это за "выборы" такие?