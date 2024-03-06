Липину интересно ⟩ Министр запрещает голосовать на "выборах Путина" в Латвии?

Недавно министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в эфире программы 900 sekundes телеканала TV3 сравнила голосование на "выборах" президента России с поддержкой войны в Украине, за что в Уголовном законе Латвии есть статья. Так как обстоят дела с "выборами Путина" и что грозит гражданам России, которые с 15 по 17 марта зайдут в посольство?
Итак, давайте вначале разберемся, что же конкретно было сказано. Речь идет об эфире от 27 февраля. Конкретно о "выборах" вопрос задается на 2:36.
Говорит она следующее. Во-первых, территория посольства России в Латвии - это часть Российской Федерации. Соответственно, Латвия не имеет права контролировать происходящее там. Равно также Латвия не может воспрепятствовать гражданам России войти в посольство.
Во-вторых, Латвия уже выслала ноту протеста России о непризнании результатов грядущих "выборов". Формально - из-за того, что они будут проводиться и на оккупированных частях Украины, которые РФ считает своей территорией: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область.
В-третьих, по мнению Либини-Эгнере, участие в российских "выборах" - это поддержка войны в Украине.
"В Уголовном законе Латвийской Республики сказано, что за оправдание войны (в данном случае войны в Украине) предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим, по сути, мы нотой проинформировали, что порядок будет обеспечен снаружи посольства, но и что те люди, которые туда пойдут, поддерживают войну", - подчеркнула министр юстиции.
И вот этот последний пункт у меня лично вызывает вопросы.