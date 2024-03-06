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Липину интересно ⟩ Министр запрещает голосовать на "выборах Путина" в Латвии?

Очередь возле российского посольства в Риге во время выборов президента России 2018 года. Фото: Zane Bitere/LETA
Артем Липин rus.tvnet.lv
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Недавно министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в эфире программы 900 sekundes телеканала TV3 сравнила голосование на "выборах" президента России с поддержкой войны в Украине, за что в Уголовном законе Латвии есть статья. Так как обстоят дела с "выборами Путина" и что грозит гражданам России, которые с 15 по 17 марта зайдут в посольство?

Итак, давайте вначале разберемся, что же конкретно было сказано. Речь идет об эфире от 27 февраля. Конкретно о "выборах" вопрос задается на 2:36.

Говорит она следующее. Во-первых, территория посольства России в Латвии - это часть Российской Федерации. Соответственно, Латвия не имеет права контролировать происходящее там. Равно также Латвия не может воспрепятствовать гражданам России войти в посольство.

Во-вторых, Латвия уже выслала ноту протеста России о непризнании результатов грядущих "выборов". Формально - из-за того, что они будут проводиться и на оккупированных частях Украины, которые РФ считает своей территорией: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область.

В-третьих, по мнению Либини-Эгнере, участие в российских "выборах" - это поддержка войны в Украине.

"В Уголовном законе Латвийской Республики сказано, что за оправдание войны (в данном случае войны в Украине) предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим, по сути, мы нотой проинформировали, что порядок будет обеспечен снаружи посольства, но и что те люди, которые туда пойдут, поддерживают войну", - подчеркнула министр юстиции.

И вот этот последний пункт у меня лично вызывает вопросы.

Одним из аргументов в пользу высказываний Либини-Эгнере может послужить тот факт, что в Латвии обычно голосуют за Путина. Так, например, в 2018 году, по данным программы "Сегодня вечером" LTV7, за него проголосовало 94,4% пришедших на участки в Латвии.

Но!

Во-первых, а с каких пор мы верим официальным данным российской ЦИК? Фальсификации для нее - дело привычное, так что я бы не был так уверен, что 94,4% - это правдивая доля.

Во-вторых, 94,4% - это все-таки не 100%. Значит, и утверждать, что все голосующие на "выборах" поддерживают действующую власть, нельзя. А узнать, как именно заполнил бюллетень человек, невозможно.

Ну и в-третьих, очевидно, что в этом году голосующих против Путина (или портящих бюллетень) будет больше. В Латвию приехали спасающиеся от режима россияне, полномасштабное вторжение в Украину и убийство Навального повысили протестные настроения, а ведущие оппозиционеры сейчас куда активнее призывают все-таки прийти на "выборы" и проголосовать против Путина.

Поэтому да, разумеется, очень многие приходящие на "выборы" россияне, в том числе и в Латвии, поддерживают Путина, его политику и его действия. Но далеко не все. И утверждение, что сам факт участия в "выборах" - это действие, направленное против Украины и Латвии - мягко говоря, не соответствует истине.

Так что это за "выборы" такие?

"Выборы" президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них зарегистрировано четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди") и Владимир Путин (самовыдвиженец).

Разумеется, вне зависимости от того, как на самом деле проголосуют люди, победителем будет объявлен Владимир Путин.

Перед российской оппозицией встал вопрос - как выразить свой протест? Варианта было три: бойкот, протестный кандидат и порча бюллетеня.

Бойкот (а к этому пути призывал, например, Алексей Навальный в 2018 году) чреват тем, что пустые бюллетени намного проще фальсифицировать. Кроме того, в российском законодательстве отсутствует нижний порог явки, поэтому даже если Путин проголосует один, то это просто будет означать, что он победил с результатом в 100%.

С протестным кандидатом тоже не задалось. Откровенно антивоенных и антипутинских политиков (вроде Бориса Надеждина и Екатерины Дунцовой) ожидаемо не допустили до "выборов". Из оставшейся тройки на эту роль никто особенно не тянет: все поддержали полномасштабное вторжение России в Украину, все признали оккупационные регионы территорией РФ, за каждым есть целый список отвратительных высказываний или законодательных инициатив.

Порча бюллетеня, таким образом, будто бы является единственно морально допустимым действием. Зачем? Если коротко, то порченный бюллетень все равно засчитывается в общее число. Поэтому порча бюллетеня фактически является голосом "против всех", снижая долю голосов за всех остальных кандидатов, включая Путина.

Но зачем это вообще делать? Зачем голосовать на тех "выборах", которые являются очевидно незаконными и результат которых предрешен?

Политолог Екатерина Шульман порталу "Медуза" объяснила, что, во-первых, важно не терять привычку голосовать. А во-вторых, даже при фальсификации реальные настроения людей увидят как минимум в избирательных комиссиях.

"Эти люди будут видеть, сколько там галочек и каких. Они не то чтобы этим так впечатлятся, что станут оппозиционерами или даже откажутся от переписывания протоколов. Но все же они это увидят.

Это лучше, чем если бы они увидели подавляющий провластный результат, не требующий даже фальсификаций.

Так что и вы перед своей совестью ответите, что не голосовали за существующий порядок вещей, и другие люди тоже это увидят", - заявила она.

В той же статье эксперт по выборам, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "выборы" - это "самый (возможно, единственный) безопасный способ продемонстрировать свое недовольство. А без такой демонстрации не стоит ждать изменений".

Что касается законности "выборов", то Шульман уверена, что это ответственность руководства РФ, а не голосующих.

"Выборы недемократичными, нечестными и неконкурентными делаете не вы, а те, кто их организует. Вы не обязаны разделять ответственность с теми, кто к вам не имеет никакого отношения и на кого вы не имеете никакого влияния", - считает она.

Отмечу, что в этот раз, в отличие от 2018 года, прийти на "выборы" призывал и Алексей Навальный. А именно прийти на участки 17 марта ровно в 12:00 - в качестве протестного действия.

Так что про Латвию?

Это особенно любопытно в том контексте, что Либиня-Эгнере как раз до обсуждения "выборов Путина" говорила о Навальном, сожалея о его убийстве и призывая к действиям против виновных в этом.

Но почему-то призыв Навального прийти на "выборы" ею услышан не был. А у меня, повторюсь, много вопросов к идее "пришел голосовать = поддержал Путина и войну в Украине".

  1. Как вы узнаете, голосовал ли гражданин России за или против Путина? Или вовсе испортил бюллетень?
  2. Виноват ли в "поддержке войны" тот, кто просто в эти даты пришел в посольство РФ по другому вопросу?
  3. Как полиция и/или Служба госбезопасности будут определять степень вины голосующих?
  4. Как полиция и/или Служба госбезопасности будут искать проголосовавших?

В Министерстве юстиции, куда я обратился за комментариями, прояснили, что сам факт участия в "выборах" не будет считаться нарушением закона. 

"За участие в избирательном процессе лицо не может быть привлечено к ответственности (хотя Латвия выразила свое отношение, отметив, что эти "выборы" нельзя считать свободными и честными), к ответственности можно привлечь за поддержку войны или агрессии", - сообщила глава департамента коммуникации Министерства юстиции Илзе Леймане.

Позже Антивоенный комитет России (организация российских общественных деятелей в изгнании, выступающих против войны в Украине и режима Путина) в своем Instagram заявил, что заявление Либини-Эгнере было "ошибочно истолковано", а на самом деле "речь шла о недопустимости провоенной агитации во время голосования".

Что ж, насколько заявление Либини-Эгнере было именно ошибочно истолковано, а не ошибочно сообщено, вы могли убедиться выше сами. Но хорошо, что все желающие могут и в Риге прийти, чтобы проголосовать против Путина. Да, чисто символически, но тем не менее. К этому призывают, например, Михаил Ходорковский, Артур Смольянинов и Дмитрий Гудков.

***

Я хочу, чтобы в России сменилась власть. И, буду наглым, предположу, что и Либиню-Эгнере не устраивает та личность, которая сидит на троне в Москве (или на золотом троне в Геленджике).

Разумеется, "выборы" не сменят власть в России. Но это редкая для российского общества возможность осознать себя как политического актора. И это уникальная возможность для оппозиционно настроенных граждан хоть как-то показать свое неприятие нынешней ситуации.

Я рад, что в итоге ситуация прояснилась и все желающие проголосовать против режима Путина смогут это сделать без опаски. Но мне бы очень хотелось, чтобы министр юстиции (как и все остальные политики) был бы куда точнее в высказывании своих мыслей в будущем. И не только говоря о России.

А гражданам России желаю, чтобы у них была возможность как можно скорее принять участие в настоящих выборах с правдивым результатом.

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