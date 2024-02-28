Фото и видео ⟩ На Даугаве у Екабпилса - красное предупреждение; затопило дороги, есть проблемы с электричеством и отоплением

В Крустпилсской волости затоплены почти все дороги, ведущие в Прижи, а там затоплено около десяти домохозяйств, которые в настоящее время оказались изолированными на образовавшемся в результате затопления острове. "С жителями этих домашних хозяйств мы поддерживаем контакт. В этих домах отключено электричество, но мы передали всю информацию в Sadales tīkls, чтобы они оценили, где электричество можно подключить заново, а где это невозможно", - рассказал Рагайнис.

При обследовании территории края было установлено, что на участке Екабпилс - Сала размыт берег возле места водозабора. Жителей попросили не приближаться к этому месту.

"Ледовых масс как таковых нет, в верховьях уровень воды даже падает. Хотя льда на Даугаве нет, объем воды огромный. Это связано и с дождем, и с маленькими речками и, вероятно, с таянием снега. Таким образом, объем воды, проходящей сейчас через реку Сака, гораздо больше, чем это было зимой прошлого года. Если бы не было этого уплотнения от Зельки до Плявиняс, то такой объем воды ушел бы и затопило бы гораздо меньшие площади", - добавил Рагайнис.