На участке Даугавы от Екабпилса до Зельки объявлено красное предупреждение о наводнениях.
Фото и видео ⟩ На Даугаве у Екабпилса - красное предупреждение; затопило дороги, есть проблемы с электричеством и отоплением
Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в среду ледяные массы продолжили интенсивно скапливаться в верхней части Плявиньского водохранилища, поэтому уровень воды продолжает повышаться на участке Екабпилс - Зельки.
Галерея: Лед на Даугаве у Плявиняс
С повышением уровня воды на данном участке ожидается обширное затопление территорий.
Председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в среду вечером сообщил, что в Екабпилсе уровень воды достиг такой отметки, которая не представляет опасности для города, однако ниже Екабпилса - в Саке, Сале, Граваны и Крустпилсской волости - ситуация сложнее, так как в окрестностях Зелькского моста уровень воды превысил установленную нулевую отметку на 9 метров.
Самые низкие места на острове Сака уже отрезаны от внешнего мира, несколько домохозяйств остались без электричества. В Граваны в многоквартирных домах отключено отопление из-за отключения котельной и электричества.
Подъездные пути сейчас во многих местах находятся под водой и непроезжаемы. В поселке Сала также несколько домохозяйств близки к затоплению. Луга и поймы затоплены в довольно больших объемах, разлилась река Пелите, а также Зиемельсусея.
В Крустпилсской волости затоплены почти все дороги, ведущие в Прижи, а там затоплено около десяти домохозяйств, которые в настоящее время оказались изолированными на образовавшемся в результате затопления острове. "С жителями этих домашних хозяйств мы поддерживаем контакт. В этих домах отключено электричество, но мы передали всю информацию в Sadales tīkls, чтобы они оценили, где электричество можно подключить заново, а где это невозможно", - рассказал Рагайнис.
При обследовании территории края было установлено, что на участке Екабпилс - Сала размыт берег возле места водозабора. Жителей попросили не приближаться к этому месту.
"Ледовых масс как таковых нет, в верховьях уровень воды даже падает. Хотя льда на Даугаве нет, объем воды огромный. Это связано и с дождем, и с маленькими речками и, вероятно, с таянием снега. Таким образом, объем воды, проходящей сейчас через реку Сака, гораздо больше, чем это было зимой прошлого года. Если бы не было этого уплотнения от Зельки до Плявиняс, то такой объем воды ушел бы и затопило бы гораздо меньшие площади", - добавил Рагайнис.
Как ранее сообщил руководитель отдела прогнозов и климата LVĢMC Андрис Виксна, угроза наводнения сохранится в ближайшие дни. Он отметил, что в этом году самые большие проблемы из-за паводка могут возникнуть у проживающих возле Даугавы на участке от Екабпилса до Плявиняс.
Выше, в Аугшдаугавском крае, угроза наводнения не так высока.
Виксна подчеркнул, что развитие событий во время паводка трудно прогнозировать, но, скорее всего, угроза наводнения может сохраниться в течение недели.
Галерея: Ледоход на Даугаве у Екабпилса 28 февраля
В Латвии снег фактически растаял, и в последующие дни температура воздуха не будет такой высокой, поэтому приток воды в реки будет менее значительным.
На территории Беларуси и России толщина снежного покрова на Даугаве местами еще превышает 20 сантиметров. Но таяние снега там будет не настолько стремительным, чтобы создать опасность резкого подъема уровня воды в Латвии.
Виксна также отметил, что в других местах Латвии угрозы наводнения пока нет. В Курземе реки уже свободны ото льда, в Лиелупе лед тоже прошел. Уровень воды в Лиелупе еще останется высоким в связи с большим притоком воды. В связи с этим могут быть затоплены низменности и пойменные луга.
И на реке Огре, где часто случаются наводнения, в этом году, скорее всего, обойдется без них.
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