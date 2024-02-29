"Мы здесь, но в душе все равно хотим попасть на родину, в Украину. К своим родным, близким. Хотим, чтобы побыстрее закончился этот кошмар, чтобы наступила победа".

Лилия Бутенко Фото: Ирина Москаленко/ Chayka.lv

"Огромная благодарность за то, что не оставили украинцев в беде, что помогаете им! Мы очень благодарны вам и будем об этом помнить всегда", - сказала плача во время телефонного разговора мать Лилии.

Видео: Лилия Бутенко в проекте "Мы здесь"

Лилия Бутенко - очередная героиня проекта "Мы здесь".

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.

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