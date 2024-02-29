"Я только ради сына решила выехать. Ему одному нельзя было", - говорит 40-летняя уроженка Каховки (Херсонская область) Лилия Бутенко. Родители женщины остались в Украине, а она с сыном Ильей приехала в Латвию, в Краславу, в апреле 2022 года. Ее историю рассказывает портал "Чайка".
"Мы не поверили сначала. Думали, какая-то ошибка", - вспоминает она начало полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
"Когда начались обстрелы, поняли, что это действительно война". Лилия регулярно на связи с матерью, которая осталась в Украине.
Сыну на момент отъезда было 15 лет. В Украине он с 6 лет занимался баскетболом - играл за юношескую сборную страны. В Латвии он продолжил тренироваться и играть по приглашению тренера Райтиса Тиммы. Теперь в Испании он играет за клуб Obradoiro.
Лилия Бутенко в Украине работала мастером педикюра и маникюра. Теперь она начала жизнь заново. В Краславе женщина работает поваром в магазине Mego. О Латвии и людях она отзывается положительно:
"Латвия хоть и маленькая страна, но у нее большая душа. Доброжелательные здесь очень люди.
Здесь чистые улицы и порядок. Так все строго. В Украине чуть по-другому. А люди везде одинаковые - где хорошие, где плохие. Здесь мы ходим на праздники".
Лилия очень тоскует по дому. Когда сын уехал в Испанию, она даже хотела вернуться, но уже начала работать, а кроме того, сын на каникулы приезжает к ней из Испании:
"Мы здесь, но в душе все равно хотим попасть на родину, в Украину. К своим родным, близким. Хотим, чтобы побыстрее закончился этот кошмар, чтобы наступила победа".
"Огромная благодарность за то, что не оставили украинцев в беде, что помогаете им! Мы очень благодарны вам и будем об этом помнить всегда", - сказала плача во время телефонного разговора мать Лилии.
Видео: Лилия Бутенко в проекте "Мы здесь"
Лилия Бутенко - очередная героиня проекта "Мы здесь".
"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.
Все вышедшие истории можно прочитать и посмотреть в разделе "Мы здесь".
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