Дело об экспорте фанеры: в Валмиерском отделении LTRK провели следственные действия

Служба во вторник сообщила СМИ, что 24 ноября 2023 года начала уголовное производство по факту нарушения санкций Евросоюза в связи с экспортом в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси.

22 февраля на нескольких объектах в Валмиере VDD провела уголовно-процессуальные действия по подозрению в нарушении санкций Евросоюза, однако более подробной информации не предоставила.

Реагируя на распространенные в информационном пространстве спекуляции, в среду служба уточнила, что уголовно-процессуальные действия проводились в помещениях Валмиерского отделения LTRK, а также по месту жительства двух должностных лиц отдела. Упомянутый уголовный процесс не имеет отношения к Валмиерской краевой думе.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования VDD получила информацию о незаконных действиях, связанных с экспортом квадратной фанеры в Украину. В ходе расследования выяснилось, что из Латвии в Украину с использованием поддельных документов о происхождении товаров из Казахстана и Кыргызстана были экспортированы фанерные грузы, произведенные в России и Беларуси.

Сделки, в которых использованы необоснованно выданные сертификаты происхождения товаров, способствовали нарушению международных санкций.

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