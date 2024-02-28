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На юге Эстонии дети нашли человеческие останки

rus.postimees.ee
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Полиция и скорая помощь на месте происшествия.
Полиция и скорая помощь на месте происшествия. Фото: Erakogu

Сегодня в эстонском городе Выру нашли человеческие останки на шоссе Ряпина. По словам читателя, сообщившего о происшествии Lõuna-Eesti Postimees, останки нашли дети.

По его словам, это были три мальчика. На место происшествия немедленно была вызвана полиция, пишет Rus.Postimees.

"Мы можем подтвердить, что сегодня около 13 часов в Выру на шоссе Ряпина были найдены человеческие останки. Они будут отправлены на экспертизу, которая выяснит все детали", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер.

Полиция на месте происшествия.
Полиция на месте происшествия. Фото: Janari Talts

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