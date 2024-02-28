На юге Эстонии дети нашли человеческие останки

По его словам, это были три мальчика. На место происшествия немедленно была вызвана полиция , пишет Rus.Postimees .

"Мы можем подтвердить, что сегодня около 13 часов в Выру на шоссе Ряпина были найдены человеческие останки. Они будут отправлены на экспертизу, которая выяснит все детали", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер.