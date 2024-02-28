На юге Эстонии дети нашли человеческие останки

Сегодня в эстонском городе Выру нашли человеческие останки на шоссе Ряпина. По словам читателя, сообщившего о происшествии Lõuna-Eesti Postimees, останки нашли дети.
По его словам, это были три мальчика. На место происшествия немедленно была вызвана полиция, пишет Rus.Postimees.
"Мы можем подтвердить, что сегодня около 13 часов в Выру на шоссе Ряпина были найдены человеческие останки. Они будут отправлены на экспертизу, которая выяснит все детали", - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер.
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