Депутаты Марупской думы поддержали отделение Бабитского края от Марупе

За эту инициативу жителей проголосовало большинство депутатов думы.

Как сообщил депутатам мэр Марупского края Андрей Энце, решение будет направлено в Министерство охраны среды и регионального развития и фракциям Сейма.

На заседании думы оппозиционные депутаты критиковали это решение, подчеркнув, что именно Энце как председатель Марупской думы должен взять на себя ответственность за то, что жители Бабите не ощутили преимуществ административно-территориальной реформы.

По мнению оппозиции, Энце, который ранее был мэром Бабите, а теперь возглавляет Марупскую краевую думу, отвечает за развитие всего самоуправления, и, если жители Бабите недовольны тем, что развития нет, отвечать за это должен мэр.

Депутаты оппозиции также задали мэру вопрос, кто будет нести ответственность за нецелевое использование средств. За три года после реформы было принято множество решений об объединении муниципальных предприятий и учреждений, на которые были потрачены средства, а теперь принято решение разделить края.

Оппозиционный депутат Айвар Оситис заявил, что планирует обратиться в правоохранительные органы, чтобы оценить причастность Энце к процессу сбора подписей за разделение краев.

По мнению оппозиционных депутатов, собранные жителями Бабите подписи в пользу разделения краев являются доказательством того, что Энце не умеет руководить самоуправлением.

Со своей стороны депутаты коалиции заявили, что мнение жителей должно быть учтено и края должны мирно разойтись. 3000 человек, подписавших инициативу, - большое количество, и к ним следует прислушаться.

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