Совместная операция Латвии, Литвы и Италии: задержана группа, отмывшая 2 миллиарда евро

В ходе международной операции правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии во вторник, 27 февраля, задержали двух человек за легализацию незаконно нажитых средств на сумму 2 млрд евро с использованием ранее действовавшего в Литве финансового органа, сообщили Генеральная прокуратура Литвы и Агентство Европейского союза (ЕС) по сотрудничеству судебных органов по уголовным делам Eurojust.
Используя сеть компаний-оболочек по всему миру, оба главных подозреваемых по делу с 2017 года легализовали около 2 млрд евро средств, полученных нелегально.
Подозреваемые могли предлагать отмывание денег в онлайн-среде в качестве услуги преступникам. Латвийская полиция сообщила агентству LETA, что места жительства обоих главных подозреваемых были в Латвии и Литве.
Третье подозреваемое лицо, руководившее другой организованной преступной группировкой, в рамках той же операции было задержано по подозрению в хищении у итальянских властей общественных средств в объеме 15 млн евро.
Должностные лица подозревают, что средства были отмыты с использованием "той же сети бесчисленных предприятий, которые были сконцентрированы вокруг финансового учреждения в Литве", отметил Eurojust.
Финансовые и правоохранительные органы Литвы в 2022 году закрыли учреждение электронных платежей. Лицензия его банка была аннулирована и начата процедура банкротства в связи с несоответствием правилам о противодействии легализации незаконно нажитых средств.
Как сообщил Eurojust, финансовое учреждение "предлагало легализацию незаконно нажитых средств в качестве услуги тысячам преступников по всему ЕС по совершению фиктивных финансовых сделок с использованием сети компаний, которыми руководили подставные лица". Оно рекламировало удаленные консалтинговые услуги и было создано в 2016 году в Литве базирующейся в Италии организованной преступной группировкой. Финансовое учреждение возглавили два главных подозреваемых - граждане Италии, проживавшие в Литве и Латвии.
По данным Eurojust, организованная преступная группировка отмывала доходы, полученные в результате различных преступных действий, таких как неуплата налогов, кибермошенничество, ложное банкротство и наркоторговля.
"Часть доходов была влита в экономику Латвии и Литвы при покупке недвижимости и люксовых транспортных средств", - указало агентство.
Легализовано было в том числе 15 млн евро, незаконно полученных от итальянских госучреждений в качестве государственной помощи за работы по реновации зданий, которые фактически не проводились.
Расследованием деятельности организованной преступной группы занимались итальянские прокуратуры в Неаполе и Лечче, а также прокуратура в Латвии.
Во вторник в международной операции приняли участие около 250 должностных лиц Литвы, Италии и Латвии.
Всего было задержано семь лиц, 11 подозреваемым назначен домашний арест, проведено 55 обысков и заморожены активы на сумму 11,5 млн евро, сообщила Генпрокуратура Литвы.
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