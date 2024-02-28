Совместная операция Латвии, Литвы и Италии: задержана группа, отмывшая 2 миллиарда евро

Используя сеть компаний-оболочек по всему миру, оба главных подозреваемых по делу с 2017 года легализовали около 2 млрд евро средств, полученных нелегально.

Подозреваемые могли предлагать отмывание денег в онлайн-среде в качестве услуги преступникам. Латвийская полиция сообщила агентству LETA, что места жительства обоих главных подозреваемых были в Латвии и Литве.

Третье подозреваемое лицо, руководившее другой организованной преступной группировкой, в рамках той же операции было задержано по подозрению в хищении у итальянских властей общественных средств в объеме 15 млн евро.

Должностные лица подозревают, что средства были отмыты с использованием "той же сети бесчисленных предприятий, которые были сконцентрированы вокруг финансового учреждения в Литве", отметил Eurojust.

Финансовые и правоохранительные органы Литвы в 2022 году закрыли учреждение электронных платежей. Лицензия его банка была аннулирована и начата процедура банкротства в связи с несоответствием правилам о противодействии легализации незаконно нажитых средств.