Подходит к концу предпоследний день осени - уже послезавтра наступит календарная весна. О погоде и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о самом главном.
Главное за 28 февраля ⟩ Красное предупреждение о паводках, дата похорон Навального и новый логотип CSDD
Новости Латвии:
В ночь на среду, 28 февраля, в помещения Музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью, подтвердила агентству LETA директор музея Солвита Виба.
Реагируя на сегодняшнюю информацию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возможной причастности исполняющего обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Яниса Вайводса к делу о взяточничестве, фракция "Прогрессивных" в Рижской думе потребовала отставки мэра Риги Вилниса Кирсиса.
Latvijas Pasts и Министерство сообщения в среду, 28 февраля, в 15:00 провели пресс-конференцию, чтобы проинформировать о первых результатах работы над планами развития национального почтового оператора.
В рамках дела, по которому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник, 26 февраля, провело уголовно-процессуальные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, расследуется возможное предложение крупной взятки, сообщили агентству LETA в бюро.
Портал TVNET получил информацию о том, что в среду, 28 февраля, на Южном мосту в Риге произошло ДТП, в результате которого было временно перекрыто движение транспорта.
Государственная полиция начала уголовный процесс по факту попадания емкости с зажигательной смесью в кабинет директора Латвийского музея оккупации Солвиты Вибы, сообщает агентство LETA.
В рамках уголовного процесса об экспорте в Украину фанеры, произведенной в России и Беларуси, следственные действия проводились в помещениях Валмиерского отделения Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK), а также по месту жительства двух должностных лиц отдела, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
После жеребьевки обязательного призыва в Службу государственной обороны (СГО) 112 молодых людей не отреагировали на первые повестки и не явились на проверку здоровья, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгим опубликовал в социальной сети Facebook пост о том, что ледоход на Даугаве в понедельник, 26 февраля, нанес значительный ущерб частному природному парку Stalkers.
Государственная полиция возбудила уголовное дело после того, как ученик поделился в школе марихуаной, выращенной его матерью, сообщили в полиции.
На протяжении нескольких десятилетий владельцам BMW, Audi и Mercedes-Benz приходилось задумываться о дополнительной защите от угонщиков, но сейчас наметилась новая тенденция. Автомобильным ворам нравятся кроссоверы южнокорейских марок Hyundai и Kia. Особенно их интересуют автомобили не старше трех лет, отмечает страховая компания BTA Baltic Insurance Company (BTA).
В начале марта в Латвии будет мало осадков, временами ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Со среды, 28 февраля, в Риге будет возобновлено движение 5-го трамвая по маршруту Ильгюциемс - Милгравис. Об этом сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Видео, на котором женщина агрессивно трясет детскую коляску с кричащим младенцем, получило широкое распространение в социальных сетях и вызвало возмущение людей. К делу подключилась полиция.
2 февраля Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) утвердила новую среднесрочную стратегию на 2024-2026 годы, главной целью которой является обеспечение качественных и инновационных инвестиций в повышение безопасности дорожного движения, а также содержания важных объектов инфраструктуры, связанных с дорожным движением, сообщает CSDD на своем сайте.
За рубежом:
Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском Марьине. Похороны пройдут на Борисовском кладбище на юго-востоке российской столицы.
Пророссийские представители самопровозглашенного сепаратистского региона Молдовы Приднестровье обратились за помощью к России из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию принял съезд депутатов непризнанной республики, сообщает AFP.
Порог применения Россией ядерного оружия ниже, чем об этом публично говорят российские власти и диктатор Владимир Путин, свидетельствует информация из утекших документов, содержимое которых стало известно изданию The Financial Times.
Австрийская полиция начала расследование в отношении президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина по подозрению в коррупции, пишет Postimees.
Вдова Алексея Навального обратилась к евродепутатам в Страсбурге, призвав их в противодействии Путину "применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры".
В начале февраля в Куединском районе Литвы произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла девятнадцатилетняя девушка. Порталу 15min удалось поговорить со свидетельницей аварии, которая видела трагедию своими глазами.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в среду, 28 февраля, чтобы попытаться заручиться поддержкой своего мирного плана и поговорить о потенциальном обмене военнопленными.
На войне, развязанной Россией против Украины, погибла уже 31 тысяча украинских военнослужащих, утверждает президент Владимир Зеленский. Почему эти новые данные ставят под сомнение, разбиралась DW.
Сегодня в эстонском городе Выру нашли человеческие останки на шоссе Ряпина. По словам читателя, сообщившего о происшествии Lõuna-Eesti Postimees, останки нашли дети.
Интересное чтиво:
Латвийские госучреждения к весне меняют имидж и лого - Rīgas zoodārzs, Pasažieru vilciens, Rīgas satiksme и, наконец, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Пользователи сети X (бывший Twitter) упражняются в остроумии, оценивая креатив. RUS TVNET собрал реакции.
В середине февраля в социальных сетях распространились кадры, на которых бывший баскетболист Каспарс Камбала падает с велосипеда и вообще выглядит довольно странно. Спортсмен прокомментировал инцидент.
Оккупационные российские войска обстреляли трофей - боевую машину пехоты Bradley, полученную ВСУ с Запада. Целью испытаний было выявить слабые места Bradley и оценить возможности боевой машины пехоты, сообщает издание Defence Blog.
Вечером во вторник, 27 февраля, гостями программы Šodienas jautājums стали бывший министр сообщения Янис Витенбергс и нынешний министр сообщения Каспар Бришкенс. Два политика обменялись колкостями.
Внучка маэстро Раймонда Паулса кинопродюсер Моника Педерсен (Ивонне) вернулась в Латвию и дала свое первое интервью, поделившись подробностями личной жизни.
21 февраля ресторан в Икшкиле разместил в социальных сетях фотографию, на которой видно, что к ним на ужин приходила голливудская актриса Кристен Стюарт. Издание Kas Jauns выяснило, чем на самом деле занимается актриса в Латвии.
Скандал в фигурном катании. Кажется, что все давно привыкли к подобному словосочетанию. На этот раз в центре обсуждения оказалась Анна Леванди - одна из самых известных тренеров Эстонии.
Беатрисе, Maziņā , Санта, Бетия - вот некоторые имена, которые используются для привлечения молодых девушек в Лиепскую волость. Очень молодых. Десятки, а может, и больше. Годами. Те, что "попадаются", оказываются в квартире или гараже взрослого мужчины. Многие упоминают одного и того же человека. Наклонности были уже в детстве; он нездоров - так об этом человеке говорят его сверстники. TVNET удалось побеседовать с 39-летним мужчиной, находящимся под подозрением. Что о нем на самом деле известно и он ли преследует девушек или кто-то другой?
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