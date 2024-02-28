Главное за 28 февраля ⟩ Красное предупреждение о паводках, дата похорон Навального и новый логотип CSDD

Беатрисе, Maziņā , Санта, Бетия - вот некоторые имена, которые используются для привлечения молодых девушек в Лиепскую волость. Очень молодых. Десятки, а может, и больше. Годами. Те, что "попадаются", оказываются в квартире или гараже взрослого мужчины. Многие упоминают одного и того же человека. Наклонности были уже в детстве; он нездоров - так об этом человеке говорят его сверстники. TVNET удалось побеседовать с 39-летним мужчиной, находящимся под подозрением. Что о нем на самом деле известно и он ли преследует девушек или кто-то другой?