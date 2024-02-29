Фото ⟩ Рэпер Gustavo в веселой компании отпраздновал издание своей книги Beidzot!

Рэпер Gustavo после многолетнего молчания вернулся не только с новой музыкой, но и с книгой под названием Beidzot! толщиной почти в 500 страниц, в которой обобщены тексты песен и происшествия. Официальная презентация книги состоялась вечером 28 февраля.
Описание у книги следующее: "Gustavo. Первый латвийский рэпер, который еще в 2010 году собирал тысячи людей в "Арена Рига". Многие ждали, что последуют стадион, эстрада в Межапарке, новые альбомы, но... Gustavo решил пропасть на десять лет. Что произошло?
В интимном слаломе между 78 текстами песен, 28 приключенческими историями и неопубликованными фотосвидетельствами раскрывается неслыханное закулисье жизни Gustavo: сложные отношения с родителями, женщинами и музыкой. Несколько предсмертных переживаний. Упрямство и настойчивость. Потери. Амбиции. Победы. Жернова, которые неустанно подтачивали личность Gustavo, иногда перемалывая его самого.
В 470-страничной книге наряду со вдохновляющей историей жизни представлена эпоха, черты которой мы видим каждый раз, когда смотримся в зеркало".
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