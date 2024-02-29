Сделав фотографии в Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, следуя ее инструкциям, вернулись на территорию Беларуси, чтобы дождаться решения ЕСПЧ об определении мер временной защиты.

По данным прокуратуры, 11 января Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о нахождении группы сирийских граждан в юрисдикции Латвии, зная, что на момент подачи информации в суд эти лица уже покинули Латвию и находились на территории Беларуси.

Получив решение ЕСПЧ об определении мер временной защиты для вышеупомянутых сирийских граждан и зная, что оно распространяется только в том случае, если мигранты на момент принятия находились на территории Латвии, Раубишко 11 января в переписке с гражданской Сирии вновь дала указания по поводу незаконного пересечения границы, передав ей координаты возможного места пересечения границы, говорится в обвинительном заключении. 12 января упомянутые пятеро сирийских граждан снова незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.

Раубишко не признала себя виновной по предъявленным обвинениям. Ее более подробный допрос запланирован на будущее заседание. В четверг суд также допросил нескольких пограничников. Следующее судебное заседание назначено на 18 апреля, когда ожидается допрос граждански Сирии, с которой общалась Раубишко.