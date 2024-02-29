Иева Раубишко, руководитель проектов общества "Хочу помочь беженцам" (Gribu palīdzēt bēgļiem), обвиняемая в организации незаконного пересечения границы, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, приехавших в Латвию нелегально.
Сотрудница "Хочу помочь беженцам" обвиняется в предоставлении ложной информации с целью доставить нелегальных мигрантов в Латвию
В среду, 29 февраля, в Латгальском районном суде Резекне прокурор Ирина Кудрявцева-Дилба зачитала обвинительное заключение, согласно которому следователи полагают, что Раубишко организовала умышленное незаконное пересечение границы группой лиц. 4 января 2023 года Раубишко в WhatsApp начала общение с гражданкой Сирии, которая на тот момент находилась в приграничной зоне Беларуси и просила ее помочь группе сирийских граждан добраться до Евросоюза.
"Понимая, что сирийские граждане не имеют законного права пересекать границу Латвии, Раубишко организовала незаконное пересечение границы, чтобы добиться предварительного решения ЕСПЧ, которое обеспечило бы этим лицам право не быть депортированными обратно в Беларусь после незаконного пересечения границы", - говорится в обвинительном заключении.
По версии обвинения, 11 января в переписке с гражданкой Сирии Раубишко дала указание группе сирийских граждан незаконно пересечь границу Латвии, чтобы иметь возможность объявить о том, что они находится под юрисдикцией Латвии, и тем самым создать основу для получения временного решения ЕСПЧ. "По указанию Раубишко" сирийка и четверо ее соотечественников, в отношении которых начат уголовный процесс по другому делу, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.
Сделав фотографии в Латвии и отправив их Раубишко, сирийцы, следуя ее инструкциям, вернулись на территорию Беларуси, чтобы дождаться решения ЕСПЧ об определении мер временной защиты.
По данным прокуратуры, 11 января Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о нахождении группы сирийских граждан в юрисдикции Латвии, зная, что на момент подачи информации в суд эти лица уже покинули Латвию и находились на территории Беларуси.
Получив решение ЕСПЧ об определении мер временной защиты для вышеупомянутых сирийских граждан и зная, что оно распространяется только в том случае, если мигранты на момент принятия находились на территории Латвии, Раубишко 11 января в переписке с гражданской Сирии вновь дала указания по поводу незаконного пересечения границы, передав ей координаты возможного места пересечения границы, говорится в обвинительном заключении. 12 января упомянутые пятеро сирийских граждан снова незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.
Раубишко не признала себя виновной по предъявленным обвинениям. Ее более подробный допрос запланирован на будущее заседание. В четверг суд также допросил нескольких пограничников. Следующее судебное заседание назначено на 18 апреля, когда ожидается допрос граждански Сирии, с которой общалась Раубишко.
Организация, которую представляет Раубишко, ранее утверждала агентству LETA, что в январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких лиц сирийского происхождения, долгое время находившихся на границе Латвии и Беларуси, обратилась в ЕСПЧ. Указанные лица неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью прошения убежища и были направлены обратно на территорию Беларуси.
После того как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных просителей убежища - не депортировать их с территории Латвии и обеспечить едой, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, - Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет исполнено и сирийские граждане получат необходимую гуманитарную помощь. За эти действия было возбуждено уголовное дело, а позже Раубишко было предъявлено обвинение в организации незаконного перехода границы группой лиц.
Раубишко заявляет, что она действовала ради спасения жизней и что помощь просителям убежища не является преступлением. Встретив упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно обратились в Государственную пограничную службу и Службу неотложной медицинской помощи, "чтобы предотвратить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные органы об их присутствии на территории Латвии".
Целью ассоциации "Хочу помочь беженцам" является оказание практической, немедленной и добровольной помощи лицам, ищущим убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно способствуя интеграции этих людей в Латвии.
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