Женщина 13 лет не бреет ноги и восхищает этим мужчин

"Многие из нас не осознают, что нам с рождения "промывают мозги", чтобы заставить женщин соответствовать нормам общества. Женщин с гладкой кожей без волос рекламируют повсюду, давая понять, что женщины должны так выглядеть", - рассказала Арья изданию Metro. Мужчинам в Интернете нравится подход Арьи к вопросу эпиляции, однако в прошлом это вызывало сложности в ее личной жизни.

"Однажды у меня были отношения с человеком, которому это не нравилось. Я продолжала бриться, чтобы доставить ему удовольствие, но теперь этого не буду делать. Если мужчина не может меня полностью принять, значит, он не предназначен для меня, а я не создана для него. Мой аккаунт в TikTok всегда был посвящен волосам на моем теле, и каждый день я получаю комментарии от мужчин, которые говорят, как сильно им нравятся волосатые ноги и подмышки у женщин", - добавила энтузиаст естественной красоты.