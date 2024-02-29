14 февраля 18-летний Марек стоял бледный в коридоре Детской клинической университетской больницы и сказал: "Мама, я не могу сесть. Я ничего не могу". Его бедро раздробил перелом, восемь месяцев назад поставили штифт. Операция была отменена, его выписали из больницы. Дальше были полные отчаяния дни и часы в ожидании звонка из больницы.

Все началось в восемь часов утра 24 мая прошлого года в Саулкрасты, когда 17-летний Марек Волощук завел свой мотороллер и выехал на главную дорогу, чтобы отправиться в школу. Его мама Йоланта Левина находилась дома, когда услышала глухой удар. Сердце мамы упало, и она мгновенно оказалась на дороге. Ее сына сбила машина. Сын был в сознании, однако бедро левой ноги раздроблено, плюс сорвана кожа над стопой.