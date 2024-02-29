Фото ⟩ ВСУ сообщили о гибели военных центра морских спецопераций. Командование подверглось критике

Прокремлевский Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках. В результате боя российские военные подбили четыре лодки. Пятой же удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один раненым попал в плен. Оккпуанты, сообщает Mash, захватили несколько винтовок, пулеметов и гранатометов, в том числе американского и немецкого производства.