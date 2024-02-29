Вооруженные силы Украины сообщили о гибели военных 73-го морского центра спецопераций, пишет "Медуза". В Минобороны РФ заявили, что в Херсонской области убиты 25 "украинских диверсантов".
Внимание!
Фото ⟩ ВСУ сообщили о гибели военных центра морских спецопераций. Командование подверглось критике
Силы специальный операций (ССО) ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания в столкновении с военными РФ погибли военнослужащие 73-го украинского морского центра специальных операций.
"Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания воины приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю", - говорится в сообщении. Подробности задания и где именно его выполняли военнослужащие ВСУ, не сообщается. Сколько человек погибло, также не раскрывается.
Чиновники аннексированной Россией части Херсонской области и пропагандисткие российские издания сообщили, что группа "украинских диверсантов" пыталась высадиться на Тендровской косе на южной части Херсонской области Украины.
1/3— Mr. Mavic (@sven_swe) February 28, 2024
Пять лодок с боевиками элитной украинской ДРГ попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области — чтобы поснимать видосики и убежать. Не вышло. Враг отбит, а в результате блистательной операции в руках у наших солдат теперь пленный и много оружия с техникой.
⬇️ pic.twitter.com/oateT4fa2d
Председатель местного пророссийского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что речь о группе 73-го морского центра ВМС Украины, которая была практически полностью "уничтожена" российскими оккупациоными силами.
Прокремлевский Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе на пяти лодках. В результате боя российские военные подбили четыре лодки. Пятой же удалось уплыть. Как утверждается, погибли не менее 20 украинских военнослужащих, один раненым попал в плен. Оккпуанты, сообщает Mash, захватили несколько винтовок, пулеметов и гранатометов, в том числе американского и немецкого производства.
Украинское издание "Страна" отметило, что 28 февраля в соцсетях военных ВСУ появились сообщения о "черном дне для ССО". В комментариях военные также задавались вопросом о целесообразности операции на Тендровской косе, что находится в глубоком тылу оккупированных РФ территорий.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!