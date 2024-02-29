Натали Портман в алом мини затмила всех на светском мероприятии

42-летняя обладательница "Оскара" Натали Портман в этом году была номинирована на премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль" за работу в фильме "Май декабрь".

Звезда продолжает покорять фанатов стильными образами – на этот раз она продемонстрировала гламурный красный ансамбль, когда прибыла на светское мероприятие одна на фоне слухов о воссоединении с мужем Бенджамином Мильпье. Напомним, что на прошлой неделе Портман впервые за долгое время заметили с супругом и детьми во время дневной прогулки по центру Лос-Анджелеса. Для премии "Независимый дух" актриса выбрала ярко-алый наряд от Balmain, состоящий из топа с короткими рукавами и идеально подходящей юбки, украшенной объемными розами из ткани. Портман аккуратно собрала каштановые локоны в длинный хвост, дополнив образ сдержанными серьгами-кольцами и золотистым клатчем.

Появление актрисы на красной дорожке произошло после того, как в начале этой недели она публично осудила бурное внимание журналистов к ее семейным проблемам. Натали очень кратко коснулась темы расставания с супругом в 30-м ежегодном голливудском выпуске журнала Vanity Fair, для обложки которого позировала с Брэдли Купером и Педро Паскалем. Когда Портман спросили, что она чувствует по поводу того, что о ее браке пишут таблоиды, она ответила, что это "ужасно".

"У меня нет желания придавать этой теме еще большую огласку", – заявила звезда.

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