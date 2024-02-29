В Риге пройдет трибьют-шоу группы Nirvana

За свою недолгую карьеру группа коренным образом повлияла на музыкальную мировую индустрию, а лидер - Курт Кобейн стал голосом целого поколения 90-х. Альбом Nevermind возглавлял рейтинг лучших альбомов по версии Rolling Stones, Times и многих других изданий.

Спустя годы к группе не падает интерес, а ее наследие продолжает формировать рок-музыку сегодня. Официальное трибьют-шоу возглавляет вокалист и лидер группы Джон О'Коннор. Коллектив гастролирует по всему миру.

Такие популярные ресурсы, как BBC radio, CBS Boston, Loudwire, Kerrang и многие другие, оценивают этот проект как один из лучших трибьютов группы, максимально близкий к оригиналу. Выступлением также восхитился барабанщик Nirvana Арон Буркхардс.

На концерте в Риге музыканты исполнят лучшие композиции легендарной группы. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Видео: Nirvana Tribute

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