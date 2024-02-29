Российский диктатор Владимир Путин, обвиняемый в военных преступлениях, в послании Федеральному собранию пригрозил странам Запада ответными ударами в случае атак на территорию РФ.
По словам Путина, Запад "спровоцировал" конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и "продолжает лгать", заявляя "без всякого смущения", что РФ намеревается напасть на Европу.
"А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения, заговорили о возможности отправки на Украину контингента НАТО, - сказал Путин, имея в виду, вероятнее всего, недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона. - Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".
Путин в своем обращении снова пригрозил миру использованием ядерного оружия. "Все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит - уничтожением цивилизации", - сказал развязавший вторжение в Украину Путин, добавив, что стратегические ядерные силы РФ находятся "в состоянии полной готовности к гарантированному применению".
Помимо этого, российский президент заявил, что после "втягивания" в НАТО Швеции и Финляндии (эти страны добровольно вступили в альянс после вторжения РФ в Украину) России нужно "серьезно укрепить военную группировку на западном направлении". При этом предположения о том, что РФ готовится напасть на страны Европы, Путин назвал "бредом". Примерно так же он отвергал данные западных разведок о скором вторжении в Украину вплоть до последних дней до начала полномасштабной войны.
Обращение Путина длилось больше двух часов. Пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что оно было самым долгим в истории.
Полномасштабное вторжение РФ в Украину началась 24 февраля 2022 года. В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины.
26 февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров государств Европы, допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Многие страны, включая США, не поддержали эту идею.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между РФ и НАТО станет неизбежным, если военнослужащие альянса появятся в Украине.
В начале года немецкий таблоид Bild писал, что Германия в качестве одного из сценариев рассматривает атаку России на восточный фланг НАТО в 2025 году. Со ссылками на источники Bloomberg рассказывал, что в странах Балтии вопрос нападения России обсуждается не в контексте "что будет, если", а как конкретная перспектива.
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