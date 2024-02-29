Помимо этого, российский президент заявил, что после "втягивания" в НАТО Швеции и Финляндии (эти страны добровольно вступили в альянс после вторжения РФ в Украину) России нужно "серьезно укрепить военную группировку на западном направлении". При этом предположения о том, что РФ готовится напасть на страны Европы, Путин назвал "бредом". Примерно так же он отвергал данные западных разведок о скором вторжении в Украину вплоть до последних дней до начала полномасштабной войны.

Обращение Путина длилось больше двух часов. Пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что оно было самым долгим в истории.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину началась 24 февраля 2022 года. В 2014 году Россия оккупировала и аннексировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины.

26 февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров государств Европы, допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Многие страны, включая США, не поддержали эту идею.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт между РФ и НАТО станет неизбежным, если военнослужащие альянса появятся в Украине.

В начале года немецкий таблоид Bild писал, что Германия в качестве одного из сценариев рассматривает атаку России на восточный фланг НАТО в 2025 году. Со ссылками на источники Bloomberg рассказывал, что в странах Балтии вопрос нападения России обсуждается не в контексте "что будет, если", а как конкретная перспектива.

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