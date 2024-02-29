Латвийские пограничники осознают, что Беларусь является сателлитом России и выполняет ее задачи, сказал Пуятс. Это означает, что маршрут нелегалов начинается в Москве, откуда они организованно попадают в Беларусь, а затем пытаются с помощью белорусских служб попасть в Латвию.

Пуятс сообщил, что были зафиксированы попытки вывести из строя ИТ-системы Государственной пограничной охраны.

Были попытки взять под контроль дроны пограничников, но противоположной стороне это не удалось. "Мы сталкиваемся с такими попытками, и есть районы, где это происходит довольно регулярно", - добавил Пуятс.

Уже сообщалось, что в этом году 78 человек нелегально пересекли латвийско-белорусскую границу.

В прошлом году было предотвращено 13 863 попытки незаконного пересечения границы, а 428 человек были пропущены по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек пустили в страну по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции до 10 февраля текущего года на нескольких административных территориях на границе с Беларусью действовал усиленный режим работы системы охраны границы, который в августе прошлого года заменил чрезвычайное положение, установленное правительством в августе 2021 г. и неоднократно продлевавшееся.

Усиленный режим работы пограничной охраны на границе Беларуси был прекращен с 11 февраля этого года, однако работа пункта пропуска Силене восстановлена ​​не была.

Также сообщалось, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности совместно с Госпогранохраной осуществляет усиленный контроль въезда иностранцев в Латвию в пунктах пропуска восточной границы страны.

Получив в ходе проверки информацию, указывающую на риски, которые иностранный гражданин представляет для государственной безопасности Латвии, спецслужбы могут дать рекомендацию отказать иностранному гражданину во въезде в Латвию.

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