Государственная пограничная охрана Латвии не допустила в Латвию ряд предполагаемых российских военнослужащих или сотрудников спецслужб, сообщил глава ведомства Гунтис Пуятс.
На латвийско-российской границе усиленного движения нелегальных мигрантов не наблюдается и ситуация остается спокойной, однако пограничники периодически обнаруживают граждан России или Беларуси, которые по характеристикам "относятся к профилю военнослужащего-участника боевых действий".
"Они попытались проникнуть в Латвию нелегально. Мы их задержали. Они в основном лгут [о целях попасть в Латвию], рассказывают небылицы. Их речь противоречива. Они не раскрывают того, что, например, приехали сюда, чтобы сжечь или взорвать что-нибудь, но в профиле видна как минимум предыдущая работа в спецслужбах", - сказал Гунтис Пуятс и добавил, что эти лица выдворены из Латвии.
Говоря о ситуации на латвийско-белорусской границе, он отметил, что в зимние месяцы царила тишина и около семи недель не было зафиксировано ни одной попытки нелегальных мигрантов проникнуть в Латвию. При этом пограничники уже получили "информацию о риске" того, что количество нарушений будет увеличиваться. Например, в среду пограничники зафиксировали 20 попыток нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу.
Пуятс обратил внимание на то, что условия изменились и Финляндия также закрыла свои пограничные пункты с Россией, из-за чего нелегалов направляют к границам Латвии, Литвы и Польши. Ожидается возобновление давления на границы всех этих стран.
Латвийские пограничники осознают, что Беларусь является сателлитом России и выполняет ее задачи, сказал Пуятс. Это означает, что маршрут нелегалов начинается в Москве, откуда они организованно попадают в Беларусь, а затем пытаются с помощью белорусских служб попасть в Латвию.
Пуятс сообщил, что были зафиксированы попытки вывести из строя ИТ-системы Государственной пограничной охраны.
Были попытки взять под контроль дроны пограничников, но противоположной стороне это не удалось. "Мы сталкиваемся с такими попытками, и есть районы, где это происходит довольно регулярно", - добавил Пуятс.
Уже сообщалось, что в этом году 78 человек нелегально пересекли латвийско-белорусскую границу.
В прошлом году было предотвращено 13 863 попытки незаконного пересечения границы, а 428 человек были пропущены по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек пустили в страну по гуманитарным соображениям.
В связи с давлением нелегальной иммиграции до 10 февраля текущего года на нескольких административных территориях на границе с Беларусью действовал усиленный режим работы системы охраны границы, который в августе прошлого года заменил чрезвычайное положение, установленное правительством в августе 2021 г. и неоднократно продлевавшееся.
Усиленный режим работы пограничной охраны на границе Беларуси был прекращен с 11 февраля этого года, однако работа пункта пропуска Силене восстановлена не была.
Также сообщалось, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности совместно с Госпогранохраной осуществляет усиленный контроль въезда иностранцев в Латвию в пунктах пропуска восточной границы страны.
Получив в ходе проверки информацию, указывающую на риски, которые иностранный гражданин представляет для государственной безопасности Латвии, спецслужбы могут дать рекомендацию отказать иностранному гражданину во въезде в Латвию.
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