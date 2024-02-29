Полиция готовится к похоронам Алексея Навального

Полиция начала патрулировать территорию у Борисовского кладбища в Братеево, где 1 марта должны пройти похороны Алексея Навального, сообщает в четверг, 29 февраля, корреспондент RusNews. По данным Telegram-канала, рядом с кладбищем полицейские ходят патрулями по два-три человека. Также у входа приготовлены металлические ограждения, а по периметру "на каждом фонарном столбе установлены камеры наружного наблюдения".

Telegram-канал "Можем объяснить" ("МО") сообщает, что усиленные наряды полиции дежурят еще у выхода со станции метро Борисово. У входа на кладбище стоят двое сотрудников полиции, а сбоку от входа - маленький полицейский автозак и автомобиль ДПС. При входе на кладбище сотрудники полиции спрашивают паспорт и просят объяснить цель визита, а также досматривают личные вещи, объясняя это "предотвращением террористических операций". Также корреспондент "МО" насчитал троих сотрудников центра "Э" в штатском.

На самом кладбище подготовка к траурным мероприятиям на утро четверга еще не началась. В его администрации корреспонденту "Можем объяснить" заявили: "У нас нет никакой информации о похоронах Навального и изменении часов работы кладбища".

Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино 1 марта в 14:00. После этого на Борисовском кладбище должны пройти похороны политика, сообщила накануне пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.