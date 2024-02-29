Впервые в Балтии выступит всемирно известноe DJ-объединение LUCAS & STEVE

Имя [EX] DA BASS в клубной культуре Балтии известно уже более 25 лет. У него в активе множество хитов электронной музыки, он создал ремиксы, часто звучащие в клубах и на радиостанциях, которые были высоко оценены не только в странах Балтии, но и за ее пределами. [EX] DA BASS - один из самых узнаваемых и профессиональных диджеев в Латвии, чье имя известно как на местном, так и на мировом уровне. Он выступал на разогреве на концерте David Guetta в "Арена Рига", представлял Латвию на фестивале Weekend Festival Baltic три года подряд и является ведущим радиошоу Klubu Klasika в эфире радио SuperHits каждую пятницу. Кроме того, [EX] DA BASS является участником музыкального трио 3Live Project, организатором мероприятий, продюсером и автоспортсменом.