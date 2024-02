Впервые в Балтии выступит всемирно известноe DJ-объединение LUCAS & STEVE

Мощный диджейский дуэт LUCAS & STEVE сотрудничал с мировыми звездами, среди которых Tiësto, Armin van Buuren, Afrojack, W&W, Galantis, и делал ремиксы произведений известных артистов, включая David Guetta, Robin Schulz, Kygo, Lost Frequencies, Illenium и многих других. Свою популярность по всему миру LUCAS & STEVE подтверждают серией радиохитов, платиновыми и золотыми пластинками, а также признанием от BUMA (Нидерланды), Fun Radio (Франция), DJ Mag, MTV и др. Они закрепились в современной танцевальной музыке хитами Summer On You, Up Till Dawn, Where Have You Gone, Perfect, Anywhere With You и, конечно же, Letters - заглавной песней их дебютного альбома 2020 года Letters to Remember.