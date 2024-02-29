Впервые в Балтии выступит всемирно известноe DJ-объединение LUCAS & STEVE

Диджеи LUCAS & STEVE, завоевавшие признание на мировых музыкальных фестивалях, уже 9 марта выступят в Латвии в крупнейшем в Балтии ночном клубе и концертном зале Tower!
Только один вечер в рамках мероприятия RADIO SHOW NIGHT, организованного EHR Party Service, можно будет насладиться выступлением создателей мегахитов из Нидерландов - LUCAS & STEVE! Приходите и почувствуйте атмосферу крупнейшего мирового EDM-фестиваля!
В 22:00 мероприятие разогреют ведущие нового сезона известного радиошоу EHR Party Service - DJ Makree и Magnuss Eriņš.
В 00:30 зал клуба Tower звучанием самой современной музыки наполнят диджеи LUCAS & STEVE, после чего вечер продолжится под руководством диджея [EX] DA BASS. Билеты доступны в кассах Bilešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.
Мощный диджейский дуэт LUCAS & STEVE сотрудничал с мировыми звездами, среди которых Tiësto, Armin van Buuren, Afrojack, W&W, Galantis, и делал ремиксы произведений известных артистов, включая David Guetta, Robin Schulz, Kygo, Lost Frequencies, Illenium и многих других. Свою популярность по всему миру LUCAS & STEVE подтверждают серией радиохитов, платиновыми и золотыми пластинками, а также признанием от BUMA (Нидерланды), Fun Radio (Франция), DJ Mag, MTV и др. Они закрепились в современной танцевальной музыке хитами Summer On You, Up Till Dawn, Where Have You Gone, Perfect, Anywhere With You и, конечно же, Letters - заглавной песней их дебютного альбома 2020 года Letters to Remember.
LUCAS & STEVE неоднократно демонстрировали свою энергию и талант на знаменитых музыкальных фестивалях по всему миру - на главной сцене Tomorrowland, Creamfields, AMF, Parookaville, Sziget, ElectroBeach, а также во время многочисленных туров по всей Европе, Азии и Южной Америке. В настоящее время в Spotify треки LUCAS & STEVE достигают 2,7 миллиона прослушиваний ежемесячно, а общее количество стримов по всему миру превышает 1 миллиард.
Видео: Lucas & Steve live at L&S and Friends
Magnuss Eriņš B2B Makree - это сочетание вы замечали уже много лет подряд. DJ-сеты, в которых Magnuss и Makree выступают вместе, наполнены музыкальной синергией, ведущей слушателей в захватывающее музыкальное путешествие.
DJ Makree - один из ведущих латвийских диджеев и продюсеров в жанре EDM (электронной танцевальной музыки). Его треки выпускались знаменитыми лейблами Ministry of Sound (SonyUK), Toolroom Records и Altra Moda, звучали на радиостанциях BBC Radio1 и Capital Dance, а также в сетах диджеев Annie Mac, Disclosure и Claptone. Makree выступал на всех крупных фестивалях Латвии и играл диджей-сеты на Мальте, в Нидерландах и Венгрии.
DJ Magnuss Eriņš - один из наиболее узнаваемых латвийских диджеев в жанре EDM с 12-летним опытом. Он выступал на крупнейших музыкальных фестивалях Латвии и играл диджей-сеты в самых топовых развлекательных заведениях. Magnuss связал свою жизнь с медиа - опыт работы на радио и перед камерой сыграл важную роль в развитии его карьеры диджея и организатора мероприятий.
Имя [EX] DA BASS в клубной культуре Балтии известно уже более 25 лет. У него в активе множество хитов электронной музыки, он создал ремиксы, часто звучащие в клубах и на радиостанциях, которые были высоко оценены не только в странах Балтии, но и за ее пределами. [EX] DA BASS - один из самых узнаваемых и профессиональных диджеев в Латвии, чье имя известно как на местном, так и на мировом уровне. Он выступал на разогреве на концерте David Guetta в "Арена Рига", представлял Латвию на фестивале Weekend Festival Baltic три года подряд и является ведущим радиошоу Klubu Klasika в эфире радио SuperHits каждую пятницу. Кроме того, [EX] DA BASS является участником музыкального трио 3Live Project, организатором мероприятий, продюсером и автоспортсменом.
Билеты доступны в кассах Bilešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.
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