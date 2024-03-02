Антон Долин о Латвии: "Закаты в Юрмале - это просто любовь, всегда разные"

Антон Долин не стал скрывать, что в Латвии ему нравится природа:

"Кемерские болота - это было самое крутое, что я здесь видел. Закаты в Юрмале - это просто любовь. Всегда разные. Это как кино. Каждый вечер можно ходить - это разное всегда зрелище".

Долину очень нравится еда. Не рестораны, а магазины и рынок. "Еда со вкусом, рыба, овощи, ягоды и прекрасные соленья", - сказал он, заметив, что в Западной Европе часто не знают, что такое соленые огурцы, а в Латвии - наоборот.

"Мне нравятся люди. Мне кажется, я встретил здесь свою аудиторию, которая с удивительным пониманием и деликатностью.

Здесь есть немножко такая дистанция, "отмороженность" в общении. Она очень мне близка. Я это и в Скандинавии встречал. Такой северный подход".

Не хватает ему театральной и музыкальной насыщенности, к которой он привык в Москве. Но и в Москве сейчас этого нет.

Долину также не хватает книг, которые он хотел бы купить: "Но это дело наживное. И, честно говоря, мелочи. И при путешествиях по Европе, которые я часто предпринимаю, я легко это компенсирую".

Видео: Интервью с Антоном Долиным

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