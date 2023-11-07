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Долин о фильме от Латвии на "Оскар": "Будет понятен только тем, кто тут живет"

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Антон Долин
Антон Долин Фото: Кадр из видео

"Мы записываем этот выпуск в Риге", - сказал в очередном выпуске на YouTube-канале "Радио Долин" кинокритик Антон Долин. В новом эпизоде он обсудил фильмы, выдвинутые на премию "Оскар". 

Не забыл Антон Долин поговорить о картине "Моя свобода", представленной Латвией. 

"Продолжает линию, начатую прошлогодним фильмом "Январь". Оба эти фильма имеют документальную подоплеку, хотя фильмы игровые. Оба рассказывают о периоде национального становления. Об освобождении от СССР. Однако "Январь" мне очень понравился, а "Моя свобода" - на мой взгляд, фильм, грешащий некой декларативностью", - сказал кинокритик. 

Он также отметил, что фильм будет понятен только тем, кто живет в Латвии:

"Такая довольно классическая и в этом смысле очень специфическая для региона и, наверное, до конца понятная только гражданам Латвии картина.

И это немного обидно, потому что такого рода фильмы нуждаются в том, чтобы быть увиденными на "Оскаре". Чтобы их понимали зрители из совершенно любой страны". 

Долин похвалил режиссера-постановщика Илзе Кунгу-Мелгайле, отметив, что она "умеет работать с актерами и фактурой". Он указал, что в будущем у нее "есть шансы снять более интересные фильмы".

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