Во время "выборов" президента России в Риге у посольства пройдет флешмоб

Как сообщили в Рижской думе, заявку на флешмоб подало некое частное лицо. Акция запланирована на три дня - с 15 по 17 марта.

Как сообщает в Twitter Нормунд Намниекс, на эти дни он ищет компанию, которая могла бы безвозмездно пригнать автобус и припарковать его напротив посольства России в Риге. На автобусе планируется разместить баннер с текстом "Крути свое колесо фортуны" с изображением лидера российского режима Путина и вопросом: "За Путина?"

Так называемые выборы, которые фактически станут исключительно спектаклем для очередного подтверждения легитимности власти нынешнего диктатора Путина, пройдут с 15 по 17 марта. По сведениям независимых веб-изданий "Медуза" и "Вёрстка", Кремль поставил перед должностными лицами задачу обеспечить, чтобы за 71-летнего Путина проголосовали не менее 80% избирателей.

Нет ни малейшего сомнения в том, что Путин в очередной раз на так называемых выборах "победит", оставшись на посту как минимум до 2030 года, поскольку в России давно не существует никакой реальной оппозиции - все заслуживающие внимания лидеры оппозиции либо были вынуждены покинуть страну, либо посажены в тюрьму, а самый значительный оппозиционный политик Алексей Навальный в тюрьме был доведен до смерти.

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