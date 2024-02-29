Дума Резекне согласилась сократить расходы бюджета

Расходы города решено сократить на 3,5 млн евро за счет пересмотра добровольных функций и оптимизации бюджетных расходов, что позволит принять на одном из следующих заседаний бездефицитный бюджет.

Экономия найдена за счет отказа от пособий добровольной инициативы, поддержки спортивных обществ и профессиональных спортсменов, мероприятий свободной инициативы Центра творческих услуг и других мер.

Самые жаркие дискуссии вызвало предложение установить с июня в администрации самоуправления четырехдневную рабочую неделю. Оппозиционный депутат Юрис Гунтис Вяксе (Нацобъединение/ЛЗП/НЕ/ЛОР/ЛП) подчеркнул, что необходимо думать о работниках думы, чтобы самоуправление их не потеряло.

За предложенные меры экономии проголосовали все 11 присутствовавших депутатов думы. В заседании не участвовали Александр Иришин и Ольга Строде, представляющие партию "Вместе для Латвии". Как сообщил заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец, который провел заседание, депутаты болеют.

На понедельник, 4 марта, запланировано следующее заседание думы, на котором, возможно, наконец будет принят бюджет Резекне.