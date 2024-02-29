Дума Резекне согласилась сократить расходы бюджета

На внеочередном заседании Резекненской городской думы в четверг, 29 февраля, принято решение о сокращении бюджетных расходов с целью стабилизировать финансовую ситуацию города.
Расходы города решено сократить на 3,5 млн евро за счет пересмотра добровольных функций и оптимизации бюджетных расходов, что позволит принять на одном из следующих заседаний бездефицитный бюджет.
Экономия найдена за счет отказа от пособий добровольной инициативы, поддержки спортивных обществ и профессиональных спортсменов, мероприятий свободной инициативы Центра творческих услуг и других мер.
Самые жаркие дискуссии вызвало предложение установить с июня в администрации самоуправления четырехдневную рабочую неделю. Оппозиционный депутат Юрис Гунтис Вяксе (Нацобъединение/ЛЗП/НЕ/ЛОР/ЛП) подчеркнул, что необходимо думать о работниках думы, чтобы самоуправление их не потеряло.
За предложенные меры экономии проголосовали все 11 присутствовавших депутатов думы. В заседании не участвовали Александр Иришин и Ольга Строде, представляющие партию "Вместе для Латвии". Как сообщил заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец, который провел заседание, депутаты болеют.
На понедельник, 4 марта, запланировано следующее заседание думы, на котором, возможно, наконец будет принят бюджет Резекне.
Нормативные акты определяют, что самоуправления должны принять бюджеты в течение двух месяцев после утверждения госбюджета, поэтому бюджеты 2024 года самоуправления должны были принять до 21 февраля. Город Резекне - единственное самоуправление в Латвии, которое этого не сделало, так как правящая в нем партия "Вместе для Латвии" долгое время не могла проголосовать за принятие мер экономии в городе.
Ситуация зашла настолько далеко, что в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития было принято решено о подготовке и направлении на рассмотрение правительства законопроекта о роспуске Резекненской думы, сообщила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня.
Планируется рассмотреть возможность разрешить руководить Резекненским самоуправлением администратору до муниципальных выборов 2025 года без проведения внеочередных выборов в Резекненскую думу. Параллельно взвешивается возможность проведения внеочередных выборов.
Как сообщалось, осенью 2023 года в городе Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к неспособности города выполнять свои финансовые обязательства. В этих условиях министр охраны окружающей среды и регионального развития отстранила от должности тогдашнего председателя Резекненской думы Александра Барташевича. Он оспорил свое отстранение в суде, а его однопартийцы из "Вместе для Латвии" пытались добиться роспуска Резекненской думы и внеочередных выборов.
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