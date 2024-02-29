Видео ⟩ Женщина с псориазом считает себя дискриминированной - ей делали массаж в перчатках

Иева посетила с мужем Wellton SPA Oasis, где сходила на парный массаж. Они уже пришли в кабинет, когда Иева спросила массажиста, не возражает ли он против того, чтобы массаж снимался на телефон Иевы, на что сотрудник ответил, что не возражает.

Спустя некоторое время прибыла вторая массажистка и провела процедуру с Иевой. Массажистка надела перчатки и начала процедуру. Иева спросила, будет ли весь массаж проводиться в перчатках, на что сотрудница ответила, что она не обязана отчитываться за это и может делать массаж так, как хочет - даже в перчатках.

Иева убеждена, что массажистка предпочла не проводить процедуру голыми руками, поскольку ее тело покрыто высыпаниями псориаза.

Иева вышла из массажного кабинета со слезами на глазах - мастер не стала ей мешать, ни поговорила, ни извинилась. Администрация отеля пообещала обсудить ситуацию с массажисткой и снова связаться с Иевой, но прошло несколько недель, а никаких новостей нет!