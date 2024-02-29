Видео ⟩ Женщина с псориазом считает себя дискриминированной - ей делали массаж в перчатках

Примерно 3-4% населения планеты страдает кожным заболеванием - псориазом. Он проявляется высыпаниями на разных участках тела. Это заболевание не заразно и не запрещает больным посещать санаторно-курортные процедуры. Именно поэтому Иева из Риги, больная псориазом, регулярно ходит на любимый массаж, но последний визит на массаж в одном из столичных отелей оставил очень неприятный осадок, сообщает программа Bez Tabu.
Иева посетила с мужем Wellton SPA Oasis, где сходила на парный массаж. Они уже пришли в кабинет, когда Иева спросила массажиста, не возражает ли он против того, чтобы массаж снимался на телефон Иевы, на что сотрудник ответил, что не возражает.
Спустя некоторое время прибыла вторая массажистка и провела процедуру с Иевой. Массажистка надела перчатки и начала процедуру. Иева спросила, будет ли весь массаж проводиться в перчатках, на что сотрудница ответила, что она не обязана отчитываться за это и может делать массаж так, как хочет - даже в перчатках.
Иева убеждена, что массажистка предпочла не проводить процедуру голыми руками, поскольку ее тело покрыто высыпаниями псориаза.
Иева вышла из массажного кабинета со слезами на глазах - мастер не стала ей мешать, ни поговорила, ни извинилась. Администрация отеля пообещала обсудить ситуацию с массажисткой и снова связаться с Иевой, но прошло несколько недель, а никаких новостей нет!
Дерматолог Veselības centra 4 Елизавета Павлова рассказала, что псориаз не заразен и если мастер прикасается к коже, покрытой высыпаниями, то заразиться указанным кожным заболеванием невозможно, это генетическое заболевание, его нельзя вылечить, но можно держать под контролем!
Врач не рекомендовал бы ходить на массаж или другие спа-процедуры во время "обострения" псориаза, но в спокойный период это, безусловно, можно делать, однако врач считает, что о псориазе необходимо сообщить мастеру.
Администрация отеля предпочла изложить ситуацию письменно:
"Wellton SPA Oasis тщательно соблюдает нормативные акты Кабинета Министров "Гигиенические требования к оказанию косметических услуг". В разделе "Перчатки" указано, что: "Если во время оказания услуги возможен контакт с поврежденными кожными покровами, слизистыми оболочками и биологическими жидкостями или возможен контакт с рабочими принадлежностями и оборудованием, находившимся в контакте с биологическими жидкостями клиента необходимо использовать одноразовые (нестерильные) перчатки. Принимая во внимание вышеизложенное, Wellton SPA Oasis соблюдал указанные в меры безопасности в соответствии со стандартами добросовестной практики, чтобы обеспечить безопасность как гостя, так и сотрудника".
Администрация гостиницы ссылается на инструкции, разработанные Инспекцией здравоохранения. Там указано, что косметологам разрешается пользоваться перчатками.
"Это рекомендации! Если массажистка обеспокоена возможной инфекцией, перчатки, конечно, можно использовать в целях собственной защиты. Перчатки можно не использовать, если получатель услуги может предоставить справку врача о том, что сыпь не заразна", - отметили в Инспекцим здравоохранения.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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