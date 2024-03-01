Видео ⟩ Житель Курземе вскрывал боевые снаряды, чтобы получить цветной металл. Все закончилось взрывом

Окровавленный молоток принадлежит Николаю. Утром в четверг, 29 февраля, он попытался разобрать по частям заряд военного времени во дворе многоквартирного дома, во время чего тот взорвался. Первыми на место прибыли медики и полиция. Позже появились и армейские саперы, которые убедились, что на огороженной правоохранителями территории находиться безопасно.

В результате взрыва мужчина повредил руку и был доставлен в медучреждение. Известно, что он делал это, чтобы продать цветной металл и заработать денег. Местные жители говорят, что у Николая есть талант художника. Раньше он был резчиком по дереву и мог бы хорошо зарабатывать на этом, но жизненные перипетии заставили его выживать на скудную пенсию и переработку боеприпасов.

Degpunktā встретилась с сыном Николая, который скупо говорит об увлечении отца, но подтверждает, что это и хобби, и способ заработка.

В полиции утверждают, что запасы боеприпасов военного времени в сарае на заднем дворе, вероятно, были получены нелегально и у Николая вряд ли было разрешение на их хранение. За это мужчине придется отвечать в суде.

В четверг на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина резал в своей мастерской снаряд угловой шлифовальной машиной, после чего тот взорвался. Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Специалисты по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов отмечают, что, хотя последствия инцидента и серьезны, бывали случаи, когда взаимодействия с неразорвавшимися снарядами заканчивалась фатально.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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