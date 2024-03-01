Видео ⟩ Уровень воды в Даугаве ниже Екабпилса постепенно снижается

В четверг, 29 февраля, уровень воды достиг 9,56 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции - это самый высокий уровень после наводнения 2010 года, когда в ночь с 29 на 30 марта вода временно поднялась до 9,65 метра.

В Плявиняс уровень воды в Даугаве колеблется в пределах полуметра, а в Екабпилсе - в пределах нескольких сантиметров с тенденцией к снижению. У Ливаны уровень воды стабилен, а в Даугавпилсе и выше по течению немного повышается.

Видео: Даугава у Плявиняс

В Екабпилсе и выше по течению угрозы наводнения практически нет, так как на реке сохраняется лишь редкий лед, снег растаял, а осадков в ближайшие дни не ожидается.

На участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс, а также в нижнем течении Айвиексте продолжает действовать оранжевое предупреждение LVĢMC, а на узком участке - от острова Сака до окрестностей моста в Зельки - действует красное предупреждение о наводнении.

С наступлением более сухой погоды уровень воды в реках начинает снижаться. Продолжается подъем уровня воды в притоках Даугавы Дубне и Айвиексте, а также в Гауе и на участках некоторых других рек. На следующей неделе ожидается спад половодья во всех реках.

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