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Видео ⟩ Дроны атаковали военный завод в Нижегородской области

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Дроны атаковали военный завод в Нижегородской области
Дроны атаковали военный завод в Нижегородской области Фото: Ekrānuzņēmums no video/PS01/"X"

В ночь на 1 марта зафиксирована атака трех беспилотников на военный завод российской армии имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, сообщает "Медуза".

Сначала о взрывах в этом районе сообщили в местных пабликах в соцсетях, затем атаку беспилотника подтвердили мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России, которое объявило, что в Нижегородской области были "перехвачены" три украинских дрона самолетного типа.

Носков заявил, что жертв и значительного ущерба в результате атаки нет, промышленные объекты работают в штатном режиме. На месте происшествия работают экстренные службы.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку и оборонную технику. Предприятие является градообразующим для Дзержинска.

В последние месяцы атаки дронов происходят в России практически каждый день. Москва всегда обвиняет в их организации Украину, которая никак не комментирует нападения на российскую территорию.

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