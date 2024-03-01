Видео ⟩ Дроны атаковали военный завод в Нижегородской области

Сначала о взрывах в этом районе сообщили в местных пабликах в соцсетях, затем атаку беспилотника подтвердили мэр Дзержинска Иван Носков и Минобороны России, которое объявило, что в Нижегородской области были "перехвачены" три украинских дрона самолетного типа.

Explosions rang out at night in Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region of the Russian Federation



There is a military plant that specializes in the manufacture of ammunition .



The local authorities immediately declare that the plant is working, and the unknown UAV was shot down by… pic.twitter.com/mWAARM8jJz — PS01 (@PStyle0ne1) March 1, 2024

Носков заявил, что жертв и значительного ущерба в результате атаки нет, промышленные объекты работают в штатном режиме. На месте происшествия работают экстренные службы.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку и оборонную технику. Предприятие является градообразующим для Дзержинска.

В последние месяцы атаки дронов происходят в России практически каждый день. Москва всегда обвиняет в их организации Украину, которая никак не комментирует нападения на российскую территорию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!