Фото и видео ⟩ Даугава у Плявиняс полна льда и снежной каши

Вода с берега почти не видна. Поток несет ледяные массы и уплотняет их в высокие кучи. Среди льдин видны стволы деревьев и унесенный с берега понтон, пешеходный мост.

Такие виды у Плявиняс можно наблюдать не каждый год, рассказал Амбайнис. В этом году нетипично то, что ледяной затор возник в центре города. В другие годы кучи льда образовывались у Бубрулеи, что находится в нескольких километрах вверх по течению, но туда лед пока еще не дошел.

Видео: Даугава у Плявиняс

Лед, который идет по Даугаве, закрывает Айвиексте, и в ней поднимается уровень воды, затоплена округа реки, в том числе Гостини Айвиекстской волости. В Айвиексте резко меняется уровень воды - как только на Даугаве начинается движение льда, в Айвиексте уровень воды начинает подниматься, рассказал Амбайнис.

Затоплены и луга Крустпилсской волости. В этом месте Даугава довольно мелкая и русло не может вместить всю воду.

На Плявиньской ГЭС в данный момент понижен уровень воды. Это означает, что за затором уровень воды гораздо ниже и поток образуется под завалами льда. Глава Плявиньского управления выразил надежду, что это поможет паводковым водам быстрее пройти.

Однако прогнозировать, как будет колебаться уровень воды в ближайшие дни, Амбайнис не решился, так как ситуация и уровень воды резко меняются. Пока сохраняется теплая погода, движение идет, вода омывает ледяную массу снизу и не дает ей уплотняться.

В этом году повезло, что в верховьях Даугавы больше нет больших ледяных масс - водные массы идут, а лед - нет. Амбайнис пояснил, что это из-за теплой зимы - ледовые массы ушли еще в январе.

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