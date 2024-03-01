Нескольких медиков больницы "Гайльэзерс" приговорили к условным срокам

Прокуратура считает, что в деле фигурируют 20 эпизодов и больнице нанесен ущерб в размере 12 000 евро.

Как свидетельствует запись в судебном календаре, нескольким обвиняемым инкриминирует торговлю влиянием, за что может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с лишением прав на определенные занятия или прав занимать определенную должность на срок до пяти лет, кроме того, им вменяется пункт в бездействии должностного лица, за что может грозить лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

На скамью подсудимых по этому делу сули Юрис Калванс, Весма Матрозе, Илзе Лайла Лаудере, Карина Моисеева, Инета Немиро, Валдис Гиргенсонс и Мара Эпермане, большинство из которых - радиологи.

Калванса и Матрозе приговорили к условному лишению свободы на восемь месяцев, с запретом руководить лечебным учреждением на восемь месяцев.

Немиро установлен условный срок на шесть месяцев и запрет руководить лечебным учреждением на шесть месяцев.