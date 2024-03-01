Нескольких медиков больницы "Гайльэзерс" приговорили к условным срокам

Рижский городской суд в Видземском предместье приговорил нескольких сотрудников Рижской Восточной клинической университетской больницы к условному наказанию по уголовному делу о получении незаконных благ от пациентов, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Прокуратура считает, что в деле фигурируют 20 эпизодов и больнице нанесен ущерб в размере 12 000 евро.
Как свидетельствует запись в судебном календаре, нескольким обвиняемым инкриминирует торговлю влиянием, за что может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с лишением прав на определенные занятия или прав занимать определенную должность на срок до пяти лет, кроме того, им вменяется пункт в бездействии должностного лица, за что может грозить лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
На скамью подсудимых по этому делу сули Юрис Калванс, Весма Матрозе, Илзе Лайла Лаудере, Карина Моисеева, Инета Немиро, Валдис Гиргенсонс и Мара Эпермане, большинство из которых - радиологи.
Калванса и Матрозе приговорили к условному лишению свободы на восемь месяцев, с запретом руководить лечебным учреждением на восемь месяцев.
Немиро установлен условный срок на шесть месяцев и запрет руководить лечебным учреждением на шесть месяцев.
Моисеева и Лаудере приговорены к условному сроку на четыре месяца и 15 дней и лишили прав руководить лечебным учреждением на шесть месяцев.
Эпермане по делу была опраавдана.
Кроме того, суд решил солидарно взыскать с Матрозе, Кайванса, Моисеевой, Немиро и Лаудере в пользу Рижской восточной клинической университетской больницы моральную компенсацию в размере 12 409 евро.
Решение можно оспорить в Рижском окружном суде.
Уже сообщалось, что прокурор передал в суд уголовное дело в отношении шести сотрудников отделения диагностической радиологии центра диагностической радиологии больницы "Гайльэзерс" и сотрудника другого отделения больницы "Гайльэзерс".
Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, с октября 2013 года по апрель 2015 года несколько медицинских работников, используя свои полномочия, в группе лиц, по предварительному сговору, систематически требовали материальные ценности за предоставление МРТ-исследований и принимали их от пациентов за предоставление МРТ-исследований, минуя установленный порядок очереди. В основном МРТ проводились в нерабочее время.
В обход установленного порядка регистрации пациентов, выполнив МРТ 121 пациенту, медицинский персонал причинил больнице ущерб в размере не менее 12 396 евро.
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