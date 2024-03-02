"Нечем дышать!": над заводом в Эстонии образовалось облако едкого дыма

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Viru Keemia Grupp Ирина Боенко, фотографии были сделаны в момент запуска одного из заводов по производству сланцевого масла после остановки на ремонтные работы.

Над заводом VKG в Кохтла-Ярве образовалось облако едкого дыма Фото: Фото читателя.

"При запуске/остановке заводов возможен краткосрочный выброс в атмосферу сланцевой пыли и других компонентов дымового газа. Технологические выбросы при запуске/остановке заводов учитываются в нашем природоохранном разрешении, и мы постоянно занимаемся улучшением работоспособности нашего оборудования для уменьшения числа запусков/остановок", - сообщила Боенко.

По ее словам, согласно данным, приведенным на портале ohuseire.ee, превышений по показателям сероводорода и диоксида серы зафиксировано не было.

"Показатели как на мониторинговой станции, расположенной на промышленной территории VKG, так и на государственной станции, находящейся в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, колебались в пределах нормы. Учитывая, что человек может почувствовать запах сероводорода уже при концентрации 2 µg/m³ (а предельная допустимая норма - 8 µg/m³) и чувствительность к запаху у всех разная, не исключено, что во время пусковых работ мог чувствоваться неприятный запах", - добавила она.

Боенко также отметила, что все заводы снабжены мониторинговыми системами, работающими в режиме онлайн 24/7.

"Также при запусках/остановках мы пытаемся максимально учитывать погодные условия, например, направление ветра и условия рассеивания. К сожалению, полностью свободных от запахов технологий в производстве масла не существует, но мы вкладываем немалые инвестиции, чтобы минимизировать нагрузку на окружающую среду и атмосферный воздух в том числе", - подытожила она.

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