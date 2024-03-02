Живем в фурах. Что происходит на польско- украинской границе

В результате блокады польско-украинской границы польскими фермерами, протестующими против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, образовались километровые очереди на въезд в Украину, в которых неделями ждут украинские дальнобойщики. DW побывала на контрольно-пропускных пунктах (КПП) "Корчева-Краковец" и "Медыка-Шегини" с польской стороны границы с Украиной, где заблокировано около двух тысяч грузовиков.

Жизнь в фурах

На КПП "Корчева-Краковец" украинские дальнобойщики, везущие коммерческие грузы в Украину, стоят в очереди уже 15 суток. В этой очереди они живут: моются, едят, спят. "Мы приготовили, пожарили, поели. Только негде помыться. Я-то помоюсь, вода есть. Сейчас нагрею и буду мыться в машине", - рассказывает водитель фуры Дмитрий. "Мы не люди, что ли? ХХІ век. Зачем вы нас здесь держите в заложниках?", - спрашивает дальнобойщик Владимир из Львовской области и показывает небольшую коробку гуманитарной помощи, которую ему и другим водителям передали польские волонтеры. Владимир не понимает, почему польские аграрии блокируют именно их, они ведь везут товары не из Украины в Польшу, а наоборот.