Атака российских дронов на Одессу и Харьковскую область: погибли люди

В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе повреждены жилые многоэтажные дома, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения, заявили власти Украины. Атака беспилотника на Одессу также нанесла ущерб многоэтажным жилым домам.

"Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведется разбор завалов", - сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления", - добавил он.

Удар по Одесской области был нанесен восемью дронами-камикадзе, заявили Силы обороны юга Украины.

"В течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Семь целей было уничтожено. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание в спальном районе. Часть подъезда из 18 квартир разрушена", - сказано в сводке.

Владимир Зеленский также прокомментировал атаку дронов на Одессу.

"Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизнь", - написал президент Украины.

В полиции Харьковской области на северо-востоке Украины сообщили, что один дрон врезался в дом в селе Великий Бурлук, что привело к пожару и гибели пожилого мужчины.

"76-летний мужчина был извлечен из-под завалов мертвым, а дом был полностью разрушен", - сообщила полиция.

Сотрудники полиции эвакуировали пожилую женщину из соседнего дома.

Власти Харькова заявили, что в результате очередной атаки беспилотника было уничтожено несколько автомобилей и жилых домов, но сообщений о пострадавших не поступало.

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